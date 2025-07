Propondrán anteproyecto de ley para llenar vacíos legales del estado de urgencia

La diputada de la coalición Vamos, Janine Prado, presentará ante el pleno de la Asamblea un anteproyecto de ley que busca llenar vacíos legales en la definición de estado de urgencia.

“Vivimos la declaración de un estado de urgencia recientemente, pero no es la primera vez que ocurre; durante la pandemia se dio la suspensión de algunas garantías fundamentales. Viendo que no existe una ley que desarrolle el artículo 55 de la Constitución, que es el que suspende estas garantías fundamentales, entendiéndose la libertad de reunión, de tránsito, inviolabilidad de domicilio, retención de correspondencias y comunicaciones, libertad de pensamiento, de palabras escritas y derecho a la interposición de habeas corpus, decidimos elaborar este anteproyecto de ley,” explicó la diputada a La Estrella de Panamá. “Lo que estamos tratando de ver es que no existan estos vacíos para que no se puedan dar estas situaciones”, acotó.

El Ejecutivo utilizó durante la pandemia el artículo 27 de la Constitución como sustento jurídico para suspender varias garantías constitucionales. “Este artículo solo permite restringir la libertad de tránsito para ciertos individuos que presenten una condición de salud, pero no para la totalidad de un país, y no permite limitar otros derechos humanos. Estamos tratando de dar una definición clara, poder en este proyecto de ley desarrollar ese artículo y que cuando se tengan que declarar este tipo de situaciones especiales, tanto de urgencia como casos de emergencia, pues entonces ya no quede como a discrecionalidad o a libre interpretación, sino que ya tengamos algo más sustancioso desarrollado por medio de una ley”, detalló.

El siguiente paso sería la presentación del anteproyecto ante la Comisión de Gobierno para su revisión y prohijamiento. Sin embargo, la Asamblea aún no define la composición de las comisiones por lo que esta y todas las otras iniciativas legislativas se encuentran paralizadas.

“Me preocupa porque han transcurrido ya tres semanas desde que dimos inicio a este nuevo periodo y yo creo que es importante, porque si está existiendo presión de algún grupo de partidos políticos, no puede eso ser superior o tener mayor preponderancia que los intereses de la ciudadanía”, declaró Prado. La diputada detalló que hay más de 60 proyectos esperando llegar a las comisiones. “Estamos atrasando temas importantes y proyectos importantes que van enfocados a la generación de empleos, temas de educación y de salud, que es el dolor que vivimos todos los panameños a diario y que no le estamos dando respuesta porque hay intereses de partidos que están prevaleciendo por los intereses de todos los ciudadanos”, concluyó la diputada de Vamos.