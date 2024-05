El término cimarrón tiene una historia de más de 400 años. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española (RAE), esta palabra tiene seis definiciones diferentes, incluyendo la que describe a animales domésticos que luego huyen al campo y se hacen montaraces y en el contexto de una gran porción de América Latina, hace referencia a los esclavos y su proceso en búsqueda de la libertad.

Solo la utilización de este término marcó una nueva etapa en el proceso de colonización de la región. De hecho, para el año 1500 la realeza española reconocía los problemas con los esclavos y los levantamientos organizados por los mismos. De acuerdo a la periodista y doctora en historia Carrie Gibson, en Panamá el proceso de cimarronaje inició durante el siglo XVI.

De hecho, el libro African Maroons in the sixteenth century Panama. A history in documents de Robert C. Schwaller destaca que es posible para 1530 que se diera el primer levantamiento de esclavos africanos en la costa norte del istmo y que fuera aquí mismo en donde sucedió el primer intento exitoso de escape de esclavos.

A partir de mapas de la época se calcula que en 1575 ya había 2,500 cimarrones en los alrededores de Panamá, además de 800 españoles, 2,800 personas esclavizadas y 300 personas de color libres.

Los españoles solo conformaban un 12% de la población y por más que quisieran controlar a toda la población esclavizada, era prácticamente imposible, lo que permitía a los africanos liberarse.

“La vida de un cimarrón era muy difícil y precaria. Por cada grupo que sobrevivía, habían otros que morían o volvían a la esclavitud, por lo tanto la vida de los cimarrones no era atractiva para muchos esclavos. Los riesgos de estar en una comunidad cimarrona eran enormes y la recompensa era una especie de libertad limitada”, explicó Gibson durante su participación en el conversatorio ‘Buscando la libertad con los cimarrones de Panamá’, organizado por el Museo del Canal.