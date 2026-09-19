¿Quién fue Cémaco? El cacique que enfrentó a Balboa en el Darién

Mucho antes de que Santa María la Antigua del Darién apareciera en los mapas de la conquista española, en ese territorio existía un asentamiento indígena gobernado por un cacique llamado Cémaco.

De él se conocen pocos datos personales. Las fuentes disponibles no permiten establecer con certeza su fecha de nacimiento, su genealogía, la extensión exacta de su cacicazgo o incluso todos los detalles de su vida antes de la llegada de los españoles.

Sin embargo, su nombre quedó registrado en las crónicas de los primeros años de la conquista y, siglos después, en las investigaciones arqueológicas realizadas en el sitio donde estuvo Santa María la Antigua del Darién.

La Real Academia de la Historia identifica a Cémaco como un cacique indígena de la región del Darién, activo a comienzos del siglo XVI. Según la biografía elaborada por José María González Ochoa, cuando en 1510 la expedición encabezada por Martín Fernández de Enciso llegó a la región, Cémaco ofreció resistencia a los españoles.

La Academia sostiene que fue derrotado y muerto y que su poblado fue arrasado, sobre cuyo espacio los conquistadores establecieron Santa María la Antigua del Darién.

Por su parte, el arqueólogo Alberto Sarcina, en un estudio publicado en la Revista Colombiana de Antropología del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), confirma la existencia de un poblado indígena de habla cueva en el lugar antes de la llegada de los españoles y señala que en 1510 Martín Fernández de Enciso y Vasco Núñez de Balboa llegaron al asentamiento y derrotaron al cacique Cémaco. Los españoles se instalaron posteriormente en el mismo poblado indígena.

Un cacique en el Darién antes de la conquista

El territorio donde se encontraba el poblado de Cémaco formaba parte de una región habitada por sociedades indígenas organizadas políticamente en torno a caciques. Los españoles encontraron en el Darién diferentes comunidades y autoridades locales, a las que identificaron en sus crónicas mediante los nombres de sus dirigentes.

‘Santa María de la Antigua del Darién, la primera ciudad española en Tierra Firme: una prospección arqueológica sistemática’ de Sarcina demuestra que Santa María la Antigua del Darién no surgió en un espacio vacío. Antes de la llegada española existía allí un asentamiento indígena y una población establecida. La presencia de ese poblado está documentada incluso antes de la fundación española de 1510.

El estudio señala que ya en 1504 una expedición española encabezada por Juan de la Cosa había llegado a la zona. Aquella incursión tenía objetivos de saqueo y captura de indígenas. Los españoles entraron por el río Darién y atacaron un poblado situado cerca del río, donde capturaron a varios indígenas y al cacique, quien posteriormente logró escapar, según el relato del militar y escritor español, Gonzalo Fernández de Oviedo.

Este episodio antecedió en varios años al enfrentamiento de Cémaco con Enciso y Balboa y muestra que la región ya había entrado en contacto violento con expediciones españolas antes de la fundación de Santa María la Antigua.

El Darién, por tanto, no fue un territorio desconocido o deshabitado cuando los españoles comenzaron a establecerse allí. Era una región con comunidades indígenas, asentamientos, autoridades y recursos que los conquistadores intentaron controlar.

El enfrentamiento de 1510

La llegada de los españoles en 1510 estuvo relacionada con el fracaso de otro asentamiento: San Sebastián de Urabá.

Según la investigación arqueológica de Sarcina, el navegante español Alonso de Ojeda había establecido San Sebastián en la costa oriental del golfo de Urabá. Sin embargo, los españoles sufrieron ataques constantes de los indígenas y enfrentaron graves problemas de abastecimiento. De los aproximadamente 300 hombres que habían llegado con Ojeda, solo quedaba una parte cuando se decidió abandonar el lugar.

Los sobrevivientes se encontraron con el contingente encabezado por el conquistador Martín Fernández de Enciso, en el que también se encontraba Vasco Núñez de Balboa. El grupo decidió desplazarse hacia el otro lado del golfo de Urabá, donde se encontraba el poblado gobernado por Cémaco.

Sarcina señala que en 1510 Enciso y Balboa, al frente de unos 300 españoles que huían del desastre de San Sebastián de Urabá, asaltaron el poblado de Darién y derrotaron al cacique Cémaco. Después de la victoria, los españoles se establecieron en el mismo asentamiento indígena.

Este episodio constituye uno de los momentos fundamentales para comprender el origen de Santa María la Antigua del Darién: la ciudad española fue construida sobre un asentamiento indígena previamente existente.

Del poblado de Cémaco a Santa María la Antigua

La transformación del asentamiento indígena después de la derrota de Cémaco fue rápida.

Los españoles aprovecharon las estructuras que ya existían. Según Sarcina, los primeros pobladores españoles se asentaron en los mismos espacios ocupados por los indígenas y construyeron sus casas siguiendo inicialmente la disposición de los bohíos existentes.

La primera capilla española también quedó vinculada con el espacio ocupado anteriormente por la comunidad indígena. La investigación de Sarcina, basada en las crónicas de los primeros años de la conquista, señala que los españoles construyeron allí una capilla dedicada a la Virgen de la Antigua.

De esta manera, el asentamiento de Cémaco se convirtió en la base de una nueva población colonial en septiembre de 1510.

La denominación Santa María la Antigua del Darién incorporó el nombre de la Virgen de la Antigua y el nombre geográfico con el que los españoles identificaban la región.

La figura de Cémaco queda así estrechamente vinculada con el nacimiento de Santa María la Antigua del Darién.