Roderick Gutiérrez: Camipa espera que el nuevo gobierno y la minera se sienten a negociar

Tras el estallido social antiminero de 2023, que culminó con el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia sobre el contrato entre el Estado y Minera Panamá, el futuro del yacimiento de cobre en Donoso (Colón) es uno de los principales retos que deberá atender el gobierno de José Raúl Mulino.

La Cámara Minera de Panamá (Camipa) considera que el nuevo gobierno debe sentarse a conversar con Minera Panamá –subsidiaria de la transnacional First Quantum–, que operó la mina hasta octubre pasado y aboga por alcanzar un acuerdo.

“La minería sigue vigente a pesar de que algunos dicen que después del fallo de la Corte y la Ley 407 (moratoria minera) la minería ya terminó o desapareció en Panamá. Todavía las implicaciones económicas producto de este cese abrupto de las operaciones tiene repercusiones”, señaló este miércoles en “Portada” de La Estrella de Panamá, Roderick Gutiérrez, presidente de la Camipa.

Explicó que para el gremio, como tarea inmediata, estaría la discusión sobre el destino final del material extraído y almacenado durante los últimos meses de funcionamiento de la mina antes de la suspensión.

“El concentrado de cobre que está apilado allí también se está endureciendo. Estamos hablando de 132.000 toneladas de concentrado de cobre, con pilas de 35 metros de altura y 180 metros de largo, todo eso copó la galera (de almacenamiento). Estamos ante un problema de salud y ambiental, que se pudo haber evitado”, indicó.

Sobre la postura de Mulino, de no arrancar una negociación con First Quantum, hasta que esta quite las demandas contra Panamá, Gutiérrez argumentó que la empresa podría suspender el reclamo, pero no retirarlo, bajo la justificación de que la empresa “tiene derecho a defenderse”. “Si tú eres el afectado no puedes quedar indefenso (...) todo accionista tiene derecho a velar por sus intereses y a demandar”, dijo.

Para Gutiérrez se debe hacer una “auditoría integral” del proyecto y que esta sea la base de las conversaciones entre el Ejecutivo y la empresa. “Estamos abiertos para que se haga una investigación por parte de un tercero independiente para que arroje la verdad en lo económico, social, ambiental y de gobernanza. Que ese sea el documento para tomar una decisión”, subrayó.

A pesar de la masividad de las manifestaciones de 2023, que se desarrollaron de manera continua durante casi dos mes en todo el país, que dejó cuatro muertos y más de 1.200 detenidos, el presidente de Camipa insistió en que estas “no representaron” a toda la población y que supuestamente habría una “masa crítica” que ve positivamente mantener la explotación minera en Panamá.