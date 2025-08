San Miguelito planea pagar $315 millones por recolección de la basura

El negocio de la basura se extiende desde San Miguelito hasta la península de Azuero. Mientras en Panamá se abre una licitación por 315,2 millones de dólares, en Azuero las autoridades esperan reemplazar los vertederos municipales por un relleno sanitario manejado por la empresa privada.

“San Miguelito ha vivido por años bajo la sombra del desinterés en darle respuesta al principal problema que afecta no solamente nuestra imagen, sino sobre todo nuestra salud y nuestra calidad de vida, que es la recolección de nuestros residuos”, manifestó este lunes 4 de agosto la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, durante una conferencia de prensa en la que compartió detalles sobre la licitación para la recolección de los desechos en el municipio por los próximos 20 años. “Desde contenedores inteligentes en zonas urbanas formales hasta la creación de centros de transferencia comunitarios; en donde antes teníamos pataconcitos, ahora tendremos lugares de educación, de concienciación, de comunicación, de clasificación de los residuos e incluso recolección clasificada puerta por puerta, casa por casa. La cobertura universal en el distrito de San Miguelito está garantizada desde el primer año con penalizaciones automáticas si no se cumple la efectividad de nuestra recolección. La limpieza de nuestras comunidades no puede seguir dependiendo solamente de una empresa”, afirmó.

Se trata de un proyecto ambicioso, publicado el pasado 31 de julio en el portal de contrataciones públicas de Panama Compra. De acuerdo con el cálculo realizado, el costo de recoger la basura al mes en San Miguelito es de unos 1,3 millones de dólares. Al extenderlo a un período de 20 años, totalizan los 315,2 millones de dólares que aparecen como precio de referencia. De acuerdo con la alcaldesa, los fondos provendrán de la tasa de gestión de residuos sólidos y no se afectarán otros programas del municipio.

El dinero iría hacia un sistema con camiones equipados con sensores para poder rastrear su ubicación y verificar sus rutas; una división del municipio en zonas diferenciando sitios de difícil acceso, zonas industriales y áreas residenciales, así como un servicio de reciclaje y separación de los desechos. “Básicamente, tendremos cobertura al 100 % con modelos diferenciados, el uso de tecnología, un combate a la morosidad con un esquema tarifario sostenible, progresivo y equitativo, penalizaciones por incumplimiento y auditorías independientes donde cada vecino podrá darle seguimiento a su recolección”, detalló Hernández.

La Dirección de Gestión Ambiental del municipio será la responsable de fiscalizar el cumplimiento del plan operativo, revisando los indicadores de cobertura, frecuencia de las rutas y eficiencia. El municipio espera formalizar a los recicladores dándoles acceso a la seguridad social y “una compensación justa”.

No se han revelado detalles aún sobre un posible aumento de la tarifa, pero Hernández hizo hincapié en que “será definida por criterios técnicos y no políticos, y se contemplan subsidios para los hogares más vulnerables”. Apuntó que los comercios e instituciones que acumulen morosidad significativa podrán ser suspendidos del servicio.

Actualmente, la recolección de la basura en San Miguelito está en manos de la empresa Revisalud. Sin embargo, el contrato expira en enero de 2026. Por ello, el municipio espera finalizar la licitación antes para iniciar el próximo año con el nuevo servicio, pero destaca que se deben respetar los tiempos del proceso de licitación pública, por lo que preparan un plan de contingencia en caso de demoras.

El próximo 14 de agosto se llevará a cabo una visita de campo con las empresas interesadas. El 22 de agosto será la reunión de homologación del pliego de condiciones, el 15 de septiembre se abrirán las propuestas y se espera que a mediados de noviembre se firme el contrato.

“En la medida en la que se brinde el servicio, que es nuestra apuesta y nuestra garantía, asimismo sabemos que nuestros contribuyentes, vecinos y usuarios tendrán la disposición de poner su parte en la cuota para el cumplimiento en el cambio de la transformación que merece ver nuestro distrito de San Miguelito”, concluyó Hernández.