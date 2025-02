Trabajadores marchan hoy, empresarios piden diálogo

Organizaciones sindicales, magisteriales, estudiantiles y campesinas marcharán este jueves 20 de febrero desde el Parque Porras hasta la Asamblea Nacional. El objetivo principal es manifestar su rechazo al proyecto de ley que reforma la seguridad social, actualmente en manos de la Asamblea Nacional. El sector empresarial hace un llamado al diálogo, mientras los trabajadores afirman que el derecho a huelga nace de la misma huelga y mantienen su postura contra el gobierno del presidente José Raúl Mulino.

“Tenemos dos objetivos”, manifestó Diógenes Sánchez, dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof). “El primero es rechazar la imposición de una ley que vulnera el derecho de los panameños. El robo a la Caja de Seguro Social (CSS) lo han provocado gobiernos y empresarios. El segundo objetivo es denunciar el trato inhumano a migrantes que, por acuerdo tras bastidores, ha negociado el Gobierno de Panamá con Estados Unidos. Los están tratando como esclavos”, añadió, y también compartió el rechazo a la construcción de centro para recibir migrantes en Metetí, el cual califica como una base militar estadounidense en Darién.

La marcha fue convocada por la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Eduardo Gil, secretario de Convergencia Sindical, explicó cómo se llegó a esta decisión. “Hemos agotado todas las vías para tratar de que este proyecto se modifique en función de los intereses de la población panameña, y al no haber encontrado la posibilidad de esto, los sindicatos hemos decidido empezar con las movilizaciones de acción”, dijo Gil. “Nosotros hemos presentado una evaluación actuarial que ha sido respaldada por el instrumento actuarial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), validado a nivel internacional. En este informe se describe claramente dónde se logra o cómo se logra la sostenibilidad del sistema a través de un mecanismo que mantenga el carácter solidario del sistema de pensiones, no es una petición o una solicitud como ha presentado, como ha querido hacer ver el gobierno, nosotros tenemos fundamentos técnicos para argumentar”, recalcó.

Por su parte, los gremios empresariales hacen un llamado al diálogo y que no se cierren más calles. “La realidad es que hay que salvar la CSS. Y que la mayoría de los panameños, no vamos a ser todos, salgamos beneficiados y tengamos una jubilación digna para los próximos años”, opinó Juan Alberto Arias Strunz, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap). “Eso no lo vamos a hacer cerrando las calles. Eso lo vamos a hacer mediante diálogo”, concluyó.

“Hemos hablado ampliamente sobre los beneficios de la ley”, destacó por su parte Alejandro Ferrer, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac). “Al final del camino, lo que queremos es que se presente, porque seguir hablando de una situación que no es conocida en este momento, pues es una especie de desgaste. Al final, el interés principal de nosotros es que esto comience a andar, porque creo que reuniones hemos tenido bastantes para expresar nuestra posición”, remarcó.

Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, recordó el impacto que las protestas tienen en la economía nacional. “Todos tienen el derecho de protestar, pero es importante que estas acciones no impliquen el cierre de calles ni disturbios que afecten el libre tránsito y generen inestabilidad. Este tipo de medidas no solo impactan negativamente la economía, sino que también envían un mensaje equivocado al mundo, desalentando las inversiones que tanto necesitamos para el desarrollo de nuestro país”, publicó Moltó en su cuenta de X.