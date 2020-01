MET celebra la diversidad cultural con concierto de fin de año

Estudiantes de primaria del Metropolitan School of Panama (MET) fueron los protagonistas del concierto de fin de año que se celebró en el Teatro Ateneo de Ciudad del Saber, para celebrar la pluralidad de las culturas, tradiciones y lenguajes que distinguen a la comunidad educativa de este centro de estudio. La profesora Juana Ramos Pino presentó el concierto 'Singing Around the World' (Cantando Alrededor del Mundo) en donde los estudiantes de kínder, primero y segundo grado interpretaron canciones provenientes de países como Mozambique, Israel, Italia, Finlandia, Panamá, Venezuela, por las más de 45 nacionalidades que tiene el colegio. Igualmente deleitaron a los presentes con obras del compositor panameño Gonzalo Brenes.