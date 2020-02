Universidad de Panamá inaugura curso de cirugía

El Hospital Paitilla continúa comprometido con la formación académica de las futuras generaciones de profesionales de la salud. Por ello fue la sede de la inauguración del curso de cirugía de la Universidad de Panamá (UP). Al acto asistieron Francisco Ripoll, director ejecutivo del hospital, el Dr. Enrique Mendoza, decano de la Facultad de Medicina de la UP y el Dr. Gerardo Victoria, coordinador de la cátedra de cirugía de la UP.