Academia de la lengua publica obra del Dr. Pedreschi

La noche del jueves 13 de marzo, la Academia Panameña de la lengua presentó la obra Frases en busca de celebridades, del Dr. Carlos Bolívar Pedreschi.

«En un mundo donde la información abunda y el ruido a menudo eclipsa la sabiduría, este libro emerge como una joya discreta, pero profundamente reveladora», así lo indicó el director de la Academia, Jorge Eduardo Ritter, quien junto a las académicas Margarita Vásquez Quirós y Ela Urriola Sanjur fueron los encargados de presentar este libro que invita a «la reflexión serena, nacida del pensamiento de un jurista cuya vida ha estado consagrada al derecho, a la justicia y a la búsqueda incansable de la verdad», tal como lo indicó el director. Asimismo, recalcó en sus palabras que «Pedreschi ha sabido, como pocos, transformar la ley en filosofía y la filosofía en una forma de vida. Y es esa riqueza de pensamiento lo que ha quedado plasmado en esta obra». Además, invitó al público a sumergirse en esta lectura con la mente abierta y el corazón dispuesto a reconectar con las grandes verdades de la vida.

Luego de comentar brevemente la vida académica del Dr. Pedreschi como miembro de número de la institución, Margarita Vásquez se refirió al valor de la escritura a medida que se avanza en la lectura de Frases en busca de celebridades: «la chispa del ingenio del escritor salta de la agudeza del discurso a la cabeza del lector». Cabe señalar que la académica recomendó firmemente su lectura, ya que, desde el punto de vista académico, los pensamientos del Dr. Pedreschi «constituyen muestras de nuestro particular modo istmeño de palpar el transcurso de la vida. Se acercan con la mayor sencillez y libertad al adagio, la sentencia, la paremia: una parte muy importante del patrimonio lingüístico».

Por otra parte, la filósofa y poeta Ela Urriola, citando a Schopenhauer y Kafka, se refirió al aforismo como esa esencia concentrada de una idea, un destello de genialidad que deja una huella duradera en nuestra mente y que es evidente en esta nueva publicación del Dr. Pedreschi: «Democracia, poder, vivencia, conocimiento, naturaleza, educación, sueños, apetitos, progreso... todas las aristas de la vida han sido cinceladas por la pluma del autor». Urriola agradece al jurista por «remontarnos al vuelo de la palabra que eleva no solo la mirada sino la vida».

Finalmente, el Dr. Pedreschi expresó su gratitud a los miembros de la Junta Directiva de la Academia por haber tomado la decisión de editar su obra; a los académicos Jorge Eduardo Ritter, Margarita Vásquez y Ela Urriola por los «muy didácticos y profundos juicios que hacen al libro»; así también a los presentes, familiares y amigos que celebraban junto a él este nuevo libro, hijo de la ociosidad y la necesidad de compartir sus experiencias, como lo dijo el Dr. Pedreschi a fin de que aquellas ideas, frases y pensamientos no se pierdan. El académico rememoró ese 29 de octubre de 1984 cuando recibió la llamada del arquitecto Ricardo J. Bermúdez para solicitarle una cita, a la cual el accedió y en la que Bermúdez le informó que la Academia Panameña de la Lengua resolvió por unanimidad designarlo como miembro de número en reemplazo del expresidente de la República Ernesto de la Guardia, momento donde asume la responsabilidad y compromiso de ser miembro de tan distinguida institución, la cual cumplirá cien años en 2026.

Con sus 91 años, Carlos Bolívar Pedreschi expresó que «los académicos no [son] unos viejitos que no [hacen] nada», reivindicando los aportes de los académicos, no solo dentro de la Academia, sino también fuera de esta con obras de interés cultural y científico. El Dr. Pedreschi finalizó su presentación «Los libros no valen por su número de páginas, sino por su contenido».

Esta obra se puede adquirir en la Academia y en las librerías nacionales.

Texto de la Academia Panameña de la lengua.