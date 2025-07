Alejandra Guzmán suspende su gira, esta es la razón

Alejandra Guzmán dejó a todos boquiabiertos, cuando anunció la suspensión de su gira de conciertos denominada ‘Brilla Tour’. Así es, a través de un comunicado la cantante mexicana informó que todos los conciertos agendados para 2025 serán reprogramados para el próximo año.

‘Con profundo respeto y agradecimiento por el cariño que siempre me han brindado a lo largo de mis tres décadas como artista, quiero comunicarles que, por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos’, dice la nota publicada por Alejandra Guzmán en sus cuentas oficiales.

La intérprete de ‘Eternamente bella’ detalló que todo se debe a una intervención quirúrgica que se realizó tras el show de Monterrey el pasado viernes 18 de julio.

“Esta decisión no ha sido fácil de tomar, pero es necesaria para garantizar que cuando regrese a los escenarios pueda hacerlo con la energía, entrega y calidad que ustedes merecen. Estoy comprometida con mi recuperación y con volver más fuerte para brindarles el Brilla Tour que esperan y merecen”, agrega el comunicado.