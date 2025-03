‘Anora’ arrasa en los Óscar como la mejor película del año

Anora, la tragicomedia sobre una estríper en Nueva York que vive un tórrido romance con un joven heredero ruso, triunfó este domingo 2 de marzo en los premios de la Academia que la votó la mejor película del año.

En una noche de momentos emocionantes que incluyeron el primer Óscar de Brasil, Anora, dirigida por Sean Baker y con un presupuesto de apenas 6 millones de dólares, venció en cinco categorías.

Baker recogió además las estatuillas a mejor dirección, mejor guión original y mejor edición, en tanto que su protagonista, Mikey Madison, triunfó como mejor actriz.

El director dedicó uno de sus varios discursos a ensalzar las salas de cine, que han vivido un declive en los últimos años en parte debido a la pandemia y a la llegada del streaming, y a abogar por mantener la producción para la gran pantalla.

“Todos estamos aquí esta noche y viendo esta transmisión porque amamos las películas”, dijo Baker. “¿Dónde nos enamoramos de las películas? En las salas de cine”, enfatizó.

El realizador estadounidense también agradeció a las trabajadoras sexuales, protagonistas constantes de sus producciones. “Ellas compartieron sus historias, su experiencia de vida conmigo durante años. Mi más profundo respeto. ¡Gracias!”.

Cónclave, el drama papal que retrata las intrigas en el Vaticano durante la elección de un nuevo pontífice y que llegaba también como favorita contra Anora, se fue apenas con la estatuilla a mejor guión adapatado, que cayó en las manos del británico Peter Straughan.

Primer Óscar para Brasil

Brasil hizo historia al conquistar su primer Óscar con su drama sobre la dictadura Aún estoy aquí, elegida como mejor película internacional.

La cinta que retrata la desaparición del exdiputado Rubens Paiva (Selton Mello) en 1971, bajo el régimen militar, y la resistencia de su viuda, Eunice Paiva, venció en la categoría al controvertido musical Emilia Pérez, que llegó a la gala con 13 nominaciones, pero se fue de la cita con apenas dos estatuillas tras críticas y polémicas.

“En nombre del cine brasileño, estoy tan honrado de recibir esto en este grupo de tan extraordinarios cineastas”, dijo Salles al agarrar su estatuilla.

“Es algo extraordinario”.

Aún estoy aquí estaba también nominada a mejor película, mientras que su protagonista, Fernanda Torres disputó la categoría a mejor actriz que terminó en manos de Madison, de 25 años.

‘Hija orgullosa de padres inmigrantes’

Madison, quien se metió en la piel de una estríper que se enamora de un heredero ruso apenas para descubrir que su cuento de hadas es una pesadilla, sorprendió al derrotar a la gran favorita al Óscar para mejor actriz, Demi Moore (La sustancia).

“Es un sueño hecho realidad”, dijo al recibir el galardón.

El resto de los premios de actuación se repartieron sin mayores sorpresas.

Zoe Saldaña se alzó como mejor actriz de reparto por su rol como una abogada ante el mayor desafío de su carrera en el musical plagado de controversias, Emilia Pérez.

“Mi abuela vino en este país en 1961. Soy una hija orgullosa de padres inmigrantes, con sueños y dignidad y manos trabajadoras”, dijo Saldaña.

“Soy la primera estadounidense de origen dominicano en aceptar en un Premio de la Academia, y sé que no seré la última”.

Tras bastidores Saldaña mantuvo su respaldo a la cinta al ser consultada por medios sobre las críticas que la producción recibió por la forma en que aborda temas como el narcotráfico, pero dijo lamentar “que los mexicanos se ofendieran”.

Kieran Culkin, el gran favorito de la temporada, ganó como mejor actor de reparto por Un dolor real, escrita y dirigida por su coestrella Jesse Eisenberg.

“No tengo ni idea de cómo llegué hasta aquí”, dijo Culkin al recibir la estatuilla.

“Llevo actuando toda mi vida. Ha sido sólo una parte de lo que hago”.

Homenajes

Ariana Grande y Cynthia Erivo abrieron la gala, animada por el comediante Conan O’Brien, con un número musical que incluyó, entre otras piezas, Somewhere Over the Rainbow, y Defying Gravity, de Wicked.

El evento también rindió un tributo musical al espía más amado del cine, el agente 007, así como a los bomberos de Los Ángeles, que batallaron los feroces incendios forestales que acecharon a la capital del entretenimiento en enero.

El tradicional segmento In Memoriam, un último adiós a las estrellas fallecidas en el año, fue presentado por Morgan Freeman, quien dedicó emotivas palabras a su colega Gene Hackman, encontrado sin vida junto a su esposa esta semana en su casa en Nuevo México.

El fallecido productor Quincy Jones también fue objeto de un nutrido segmento especial encabezado por Queen Latifah.