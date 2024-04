Aumento del nivel del mar: impacto en los poblados costeros de Panamá

En 1983, tres científicos del Institute of Ocean Sciences de Canadá reportaban en un artículo publicado por la Intergubernamental Oceanigraphic Commission, la primera alerta sobre la tendencia que se registraba de aumento del nivel del mar, y el efecto que sobre este aumento tenían fenómenos como El Niño en Panamá.

El referido estudio fue realizado utilizando los datos de los mareógrafos instalados en Balboa y Cristóbal por los estadounidenses durante la construcción del Canal. El reporte indicaba que entre 1909 y 1969 los datos de estos mareógrafos mostraban un aumento del nivel del mar de 9,6 centímetros en el Pacífico, y de 6,8 centímetros en el Caribe y que, además, eventos moderados o fuertes de El Niño podrían ocasionar aumento del nivel del mar en ambos océanos.

En 2008, Bogdan Kwiecinski y Luis D’Croz del Departamento de Biología Marina y Limnología de la Universidad de Panamá, utilizando datos del mareógrafo de Balboa, reafirman los hallazgos del estudio de 1983. El aumento del nivel del mar entre 1909-1998 fue de aproximadamente 20 centímetros. Para el período 2000-2020, el aumento se estimó en 29 centímetros, proyectándose que llegará a los 39 centímetros en 2040 y a los 76 centímetros para el final del siglo XXI.

Más recientemente, un estudio elaborado en la Universidad de Vigo en 2015, denominado “Effects of Climate Change on Exposure to Coastal Flooding in Latin America and the Caribbean” señalaba que “el análisis sugiere que eventos de El Niño, similares al de 1998, en combinación con el aumento del nivel del mar previsto para mediados de siglo, expondrían a una parte sustancial de la población panameña y a significativos valores de capital construido a riesgos de inundación”.