‘Bad Boys’, ‘IntesaMente 2’ y otros imperdibles del mes

Comenzando el ombligo del año, las casas productoras se han dispuesto a llenar las salas de cine con cintas cargadas de acción, comedia, romance, drama y suspenso, así como algunas dosis de terror y espanto para los amantes de lo oscuro.

Asimismo, en la pantalla chica dedicada al streaming se encuentran nuevas series que harán debut o volverán con nuevas temporadas este mes, tanto para los que no saben qué ver, como para los que se mantuvieron en ansiosa espera por el regreso de sus personajes favoritos.

Hacemos un recuento de las cintas que aterrizarán en cines este mes: Bad Boys: Ride or Die, IntesaMente 2 y Kinds of Kindness; y en las plataformas de streaming se encuentran estrenos como Eric (Netflix), Entrevista con el vampiro (Amazon Prime Video) y The Acolyte (Disney Plus), para quienes gustan de pasar un día relajante con las mejores historias en la pantalla chica.