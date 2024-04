Carlos Méndez: ‘Soy un padre que disfruta de hacer música’

La agenda de Carlos Méndez durante estos días está más que ajetreada. La razón: está afinando los detalles de esos nuevos proyectos que tiene contemplado presentar en 2024, entre los que están el lanzamiento, este próximo viernes, del sencillo ‘Los entierros’, el primer tema de su próximo disco EP de tres canciones Carlos Méndez en el teatro Guild, que estará disponible de forma completa antes de junio próximo.

Méndez manifestó a La Estrella de Panamá sus expectativas sobre este nuevo trabajo musical y dijo que la idea de grabar en el teatro Guild surgió de un amigo suyo, el cineasta panameño radicado en Argentina Adriano León.

“Él me dijo ‘hagamos esto’ y acto seguido se sumaron todas las partes en una especie de sesiones en las que grabamos todo el día en el teatro Guild, y que fueron registradas en video y audio. Las canciones de este disco EP las iremos lanzando hasta junio.

El tema ‘Los entierros’ es una canción originalmente interpretada por Cheo Feliciano y compuesta por Catalino ‘Tite’ Curet Alonso, que cuenta la historia de “los entierros de mi gente pobre”, como dice el tema musical. En él, Feliciano describe los sentimientos agridulces que se viven en un funeral: por un lado, la tristeza de perder a un ser querido, y por el otro, la alegría de recordar y celebrar la vida de esa persona que dejó un recuerdo indeleble en quienes la despiden.

“Es una canción que simplemente habla del amor puro que ocurre en todos los estratos sociales, pero también es evidente que cuando hay carencias el amor a veces florece y ‘Los entierros’ justamente habla de esto. Cuando sientes que se llora de verdad, recuerdas muy bien lo que te contó ese amigo que se acaba de ir durante aquella ocasión en la que tomaron el café con galletas. Esa canción cuenta esos ritos del pueblo que son verdaderamente hermosos”, expresó.

En esta ocasión, Méndez interpreta esta canción en directo con trombón, guitarra y voz desde el teatro Guild. Para el artista, el hecho de poder hacer una versión de este tema musical le genera grandes recuerdos, ya que tuvo la oportunidad de conocer al mismo Cheo Feliciano y además consideró un privilegio versionar una canción escrita por ‘Tite’ Curet Alonso ya que, a su juicio, es uno de los grandes compositores de habla hispana, con temas como Plantación adentro, interpretado por Rubén Blades y Willie Colón, entre otros.

Las sesiones en directo del teatro Guild –que corrieron a cargo de la productora Black Magic Music– se realizan en un sitio que Méndez considera místico debido a su historia y trayectoria.

“Los del teatro Guild nos apoyaron muchísimo y de verdad que fue un placer hacer esas sesiones en directo desde un lugar con mucha historia, que hoy está en manos panameñas. En este teatro he tocado varias veces desde hace 12 años y, entre las cosas que yo he leído acerca de la historia del Guild, es que el papá de Jennifer Aniston actuó en ese teatro al igual que alguna vez lo hizo Rubén Blades. Además, me gusta el modelo de gestión del teatro Guild, porque es un modelo cooperativo en el que todo el mundo pone de su parte para que el teatro siga adelante. Se hicieron muchas obras de teatro allí y su historia es interesante porque se remonta a la época de la Zona del Canal, y fue un centro cultural con grandes artistas como el maestro Bruce Quinn quien hizo grandes obras allí”, destacó.

Cuando Méndez grabó el disco EP Carlos Méndez en el teatro Guild, lo hizo en un ambiente íntimo y con un espíritu colaborativo en el que fluyó la música. “La mística del teatro Guild es muy especial. Al ser un teatro de antaño, tiene como unos fantasmas que lo hacen súper lindo y que reflejan esa historia. Entonces, el peso de la historia de ese lugar versa sobre las tantas obras de teatro que se hicieron allí y que forman parte de esa mística a la que me estoy refiriendo. Es muy lindo poder hacer valer hoy estos espacios. El teatro es mágico y es un espacio que actualmente está siendo muy bien llevado por quienes lo administran”, comentó.

En este álbum veremos el retrato de tres amigos interpretando tres canciones de una forma muy sencilla y, como se verá en el registro audiovisual de las sesiones, sin tantas tomas cinematográficas en las que se les ve disfrutando el momento de una manera distendida. Ellos serán el propio Méndez, así como Benicio Núñez –quien es trombonista de la orquesta de Rubén Blades–, y su primo Víctor Méndez, quien forma parte de la banda de Méndez y toca con él desde hace más de 20 años.