‘Celebrábamos las pequeñas victorias’: el duro camino de una pareja frente a la infertilidad

La especialista en Medicina Funcional y Preventiva Carole Healy resaltó en conversación con este diario que ve frecuentemente en su clínica Wellhaus, casos de parejas que buscan mejorar su salud metabólica para desafiar el pronóstico que plantea la infertilidad. Problemas como la resistencia a la insulina, el sobrepeso y la obesidad también tienen la capacidad de influir significativamente en la salud hormonal y, por tanto, en la capacidad reproductiva. 'En mi consulta, uno de los principales motivos de atención es precisamente ese. Muchas pacientes presentan sobrepeso, resistencia a la insulina o el llamado síndrome ovárico metabólico poliendocrino, anteriormente conocido como síndrome de ovario poliquístico. Por eso, una de las primeras cosas que abordamos en consulta es mejorar el terreno metabólico mediante cambios en la alimentación, pérdida de peso cuando es necesario y otras estrategias para restaurar la fertilidad. ', describió Healy a este medio.En la mujer, la diabetes tipo 2 puede ser también un causante de la infertilidad mientras que, en el hombre, los niveles elevados de azúcar también pueden afectar la calidad de los espermatozoides. Healy sugirió además que la infertilidad se debe tratar de una forma multidisciplinaria, lo que incluye el tratamiento de la salud metabólica y, en algunos casos, el tratamiento de la salud mental, al ser un proceso no solo costoso en lo económico sino también en lo emocional. 'Ese proceso puede ser muy difícil emocionalmente. Muchas personas describen cada prueba de embarazo negativa como un pequeño duelo, porque representa la pérdida de la esperanza depositada en ese ciclo. Además, es una situación particularmente frustrante porque cada intento depende del paso de un nuevo mes. Cuando el embarazo no llega, la espera puede generar una gran carga emocional. También existen comentarios que suelen hacerse con buena intención, como decirle a una pareja que ‘deje de pensar en eso' o que ‘cuando se relaje quedará embarazada’. Sin embargo, ese tipo de consejos suele ser poco útil. Cuando una persona desea profundamente convertirse en madre o padre, no es posible simplemente desconectarse de ese anhelo. En esos casos, el acompañamiento psicológico puede ser de gran ayuda para gestionar mejor las emociones durante el proceso', dijo Healy.