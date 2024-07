Cher, una estrella incombustible

Su carrera musical la inicia de la mano de su entonces esposo Sonny Bono con el sencillo I Got You Babe (1965). Allí una jovencísima Cher interpretó este tema de rock folk que habla del romance que ella tenía con su marido, con el que estuvo unida hasta 1974. A partir del momento eureka que supuso dicha canción para esta dupleta de artistas, empezaron a venir oportunidades de todo tipo como la realización de nuevos álbumes y la realización de su propio programa de televisión – conocido como Sonny and Cher Comedy Hour - bien entrados los años 1970.

Esta anécdota - reseñada por la periodista Roisin O’Connor del diario británico The Independent – fue la catapulta para la Cher que conocemos hoy en día, la que no teme expresar lo que es sin temor alguno al qué dirán. Tal vez ese es uno de muchos factores que explican que hoy en día tenga una legión de fanáticos incondicionales que trasciende las generaciones y no entiende de países ni de idiomas.

El éxito ascendente

1987 es el año en el que revive una vez más su carrera musical con el álbum Cher . I Found Someone , Heart of Stone y If I Could Turn Back Time , entre otras, forman parte de la seguidilla de canciones que la caracterizarían como una parte esencial de la cultura pop de finales de los 1980.

En 1985, toma un rol preponderante en la película Mask en la que se pone en los zapatos de una madre drogadicta cuyo hijo tiene una discapacidad severa. En esta ocasión, el jurado del Festival de Cine de Cannes decidió otorgarle el galardón a Mejor Actriz. Sin embargo, no es hasta 1987 que Cher decide redoblar la apuesta protagonizando tres películas: Suspect , The Witches of Eastwick y Moonstruck . Es gracias a esta última cinta que finalmente obtuvo el reconocimiento de los críticos de cine que estuvo esperando por mucho tiempo y ganó el que sería su primer premio Óscar.

En el año 1979, lanza el tema de música disco Take Me Home en la que sería su segundo regreso musical a los escenarios como solista. Más tarde, en 1983, Cher decide probar suerte en el cine y coprotagoniza junto con Meryl Streep y Kurt Russell la película Silkwood . En ella, interpreta a Dolly, la amante lesbiana del personaje de Streep en la película. Si bien habían dudas iniciales de que ella sería una buena actriz, la crítica la premió con el Premio Golden Globe por Mejor Actriz de Reparto.

Un regreso triunfal

Después de afrontar un bajón en su carrera durante la década de 1990 por múltiples problemas personales y de salud, Cher regresa a lo grande con Believe. Este álbum de 1999 – con temas como Believe, Strong Enough y All of Nothing - se convirtió en la sensación de las pistas de baile y fue merecedora de múltiples premios como el Grammy a la Mejor Grabación de Música Bailable y Electrónica.

Living Proof (2002) siguió con esa estela de éxito y sacó éxitos como A Different Kind Of Love Song, Alive Again y A Song Of The Lonely, pensada para consolar a aquellos que se vieron impactados por los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, que ocurrieron un año antes.

Varios años después, regresa al cine con Burlesque (2010) compartiendo escena con Christina Aguilera en una cinta cuya trama se centra en la historia de una chica de pueblo que busca realizar sus sueños mientras trabaja en un cabaret del centro de Los Ángeles. Otra película en la que rompió moldes fue Mamma Mia!: Here We Go Again, en la que interpretó a la abuela de Sophie y cantó una de las canciones más conocidas del grupo musical sueco ABBA: Fernando.

Por aclamación popular, finalmente realizó un álbum de covers de ABBA denominado Dancing Queen. Super Trouper, SOS, One of Us, Waterloo y Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) fueron algunas de las canciones versionadas en un álbum esperado grandemente por sus admiradores.

Recientemente, para las navidades de 2023, sacó un álbum de Navidad en el que sobresalió el tema DJ Play A Christmas Song. En él contó con artistas de la talla de Cyndi Lauper, Michael Bublé y Stevie Wonder. Todo el éxito acumulado por 60 años de carrera fue reconocido recientemente el pasado mes de abril con su inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll del 2024.