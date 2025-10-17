Chiky Bom Bom: “Ser auténtico es la clave del éxito”

En un abrasador sol de mediodía transcurre el encuentro de La Estrella de Panamá con Chiky Bom Bom en el restaurante La Arepería, ubicado en Carrasquilla. Una charla que transcurre entre los constantes ruidos del tráfico en hora punta y el olor a arepas y cachapas que inunda el lugar en plena hora del almuerzo.

Allí, la influenciadora y presentadora dominicana Chiky Bom Bom – cuyo nombre real es Lissette Eduardo - dice sentirse feliz, contenta y emocionada tras pasar su segundo día en Panamá. Con una agenda ajetreada llena de visitas a medios de comunicación y una sesión de fotografías con el traje típico por excelencia: ‘La Pollera’, Eduardo concede unos minutos a este diario mientras busca cogerse un respiro en medio del trajín de estos días.

“El tiempo de Dios es perfecto y él me indicó que la ocasión perfecta era mi participación en Empowoman. Teniendo a muchas amistades acá que me hacen sentir querida y agradecida, es el primer momento en el que conozco a Panamá por primera vez”, expresó.

Ella no dudó ni un segundo en participar del evento cuando desde la agencia Cardigans le hicieron la invitación, ya que su propósito es uno solo: ayudar a los demás. “Mi razón de vida es darle la mano a otros”, afirmó.

Hace unos pocos años, no se imaginó que se convertiría que sus publicaciones en redes sociales la hicieran una personalidad del TikTok. Mucho menos que el éxito la llevaría a ser la presentadora de Telemundo, una de las cadenas más importantes de habla hispana en los Estados Unidos. Cada día, los televidentes son testigos de su chispa y autenticidad a través de los programas ‘Hoy Día’ y ‘En Casa con Telemundo’.

En los planes de Eduardo, no estaba el convertirse en la comunicadora exitosa que es hoy en día. En un principio, su dedicación estaba volcada a la educación especial, con la que buscaba ayudar a los niños con necesidades especiales. Sin embargo, asegura que Dios tenía otro propósito para ella. Es así que al paso del tiempo, su vida cambió en un instante. Ella siempre supo que iba a ser grande. Sin embargo, no sabía en cómo eso se iba a materializar en el futuro.

“Desde el vientre de mi madre, siempre supe que tenía el potencial de comunicar y destacar con mi talento. Unos nacen y otros se hacen. Un día Dios me dijo: ‘lo que tienes que hacer es brillar ante una cámara’ y eso es lo que estoy haciendo”, relató.

Su camino en las redes sociales empezó en Facebook, donde compartía su punto de vista sobre la vida misma con un estilo animado y dicharachero. Poco a poco, empezó a ganar seguidores y a darse cuenta que su contenido causaba un efecto positivo en los demás. A partir de ahí, empezó a tomar en serio su papel en el internet y, desde ese momento, decidió forjar cada día la mejor versión de sí misma.

“Yo procuro convertirme en la mejor versión de mí misma. Soy una mujer con voz que nació para ser escuchada. Soy una mujer que viene desde abajo y que pasó por todas las situaciones adversas de la vida. Yo he pasado por todo eso para poder ayudar a otros”, manifestó.

Eduardo recuerda que sus primeros seis meses al frente de las cámaras, los pasó llorando tras bastidores al darse cuenta que las redes sociales no eran lo mismo que la televisión.

“Toma trabajo conquistar a ese público. Según ciertas personas, yo tenía todo para no encajar. Yo era negra, yo era gorda, me pongo peluca, soy bullosa... soy la ‘ovejita’. Pero lo pude lograr, porque me prometí a mí misma que lo iba a lograr. Era un compromiso conmigo misma. Me ponen a hacer algo y yo quiero ser la mejor en eso”, aseguró.

Por otro lado, asegura que el éxito en la vida viene de la mano con ser uno mismo sin ataduras.

“Mi éxito en los medios fue el haber sido simplemente yo, ser auténtica. La autenticidad lo es todo. Si en la vida quieres lograr algo, debes enfocarte en ti, no en lo que los demás están haciendo. Nosotros no podemos ignorar que todos tenemos una luz que mostrar. Alguien en el mundo va a conectar contigo por más diferente que tú te sientas. Todos somos auténticos. Sé tu mismo siempre, con amor y respeto”, expresó la comunicadora.m

Eduardo también hizo alusión a aquellas personas que, con su actitud negativa, buscan opacar a los demás. “Siempre habrán personas con ese tipo de energías en todos los escenarios, lo importante es que te enfoques en ti, en lo positivo. Por eso, es importante reconocerse a sí mismo y ponderar lo que uno vale para que nadie necio te confunda”, expresó.

Además de resaltar la necesidad de ser auténtico, Eduardo asimismo indicó que hay que hacer las cosas en las que uno es bueno con pasión.

“Si me tocara vender empanadas, yo soy la mejor vendiendo empanadas porque yo siempre estoy dispuesta a dar lo mejor en cualquier cosa que hago. Nadie crece sin trabajar. Para trabajar en la televisión, yo tuve que hacer cosas que jamás pensé hacer como empezar a estudiar comunicación e invertir dinero para pulirme y prepararme. No importa el talento que tengas, para ser siempre el mejor debes prepararte para el próximo nivel. La vida es un proceso, y hasta los diamantes pasan por un proceso después de brillar”, comentó.

A los futuros comunicadores sociales, la presentadora de Telemundo les aconseja que se preparen ya que, en la actualidad, hay mucha competencia en el mercado audiovisual. “No te estudies ni te prepares, para demostrarle a otros. Hazlo por ti mismo, por satisfacción propia”, agregó.

Servido el almuerzo, se despide de la conversación con una alusión a su ‘familia cibernética’, como le dice a sus seguidores. “Cada vez que me siento abajo, ellos me levantan. Eso me recuerda que tengo un propósito de vida”, concluyó.