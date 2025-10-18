Clima en Panamá: Pronóstico para este sábado 18 de octubre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió su pronóstico del tiempo para este sábado 18 de octubre, en el que se destaca que la gran parte del país experimentará condiciones de inestabilidad con la presencia de aguaceros y tormentas eléctricas, principalmente en horas de la tarde.

El clima, según el Imhpa, estará marcado por la llegada de humedad y las altas temperaturas, lo que favorecerá el desarrollo de nubes de gran verticalidad y, por ende, las precipitaciones.

Resumen de pronóstico por regiones:

En la vertiente del Caribe (Bocas del Toro, Colón, comarca Guna Yala y norte de Veraguas) se anticipan aguaceros aislados este sábado que evolucionarán a aguaceros aislados con tormentas para este domingo 20 de octubre.

Las temperaturas máximas rondarán entre los 28 grados centígrados a 32 grados centígrados.

En la vertiente del Pacífico (Coclé, Herrera, Los Santos, Panamá, Panamá Oeste, centro y sur de Veraguas, Darién y las comarcas Ngäbe-Buglé y Emberá Wounaan) la mayoría de estas provincias tendrán un sábado con aguaceros aislados y una transición a aguaceros aislados con tormentas para este domingo.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 29 grados centígrados y 32 grados centígrados.