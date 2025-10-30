La ciencia detrás de la furia de los huracanes

Los huracanes no se forman al azar. Son el resultado de una combinación específica de elementos naturales, una secuencia que los científicos consideran indisociable de los efectos del cambio climático, que incide directamente en la formación más frecuente de eventos devastadores.El proceso comienza con un aumento en la temperatura de las aguas oceánicas que debe ser superior a los 27 grados centígrados. Seguido, la evaporación y condensación donde el calor provoca la rápida evaporación del agua, que asciende. Al chocar con el aire más frío en la atmósfera, este vapor se condensa, formando nubes. Es así como se produce una liberación de energía. La condensación libera una gran cantidad de calor, la 'gasolina' que alimenta la tormenta. Esto acelera el ascenso del aire, aumenta la formación de nubes y fortalece los vientos. En medio de este proceso hay una alineación de vientos. Para que la tormenta prospere, los vientos en las capas de la atmósfera deben estar alineados y ser suaves, soplando en la misma dirección. Si no es así, la tormenta se disipa. Y finalmente, uno de los elementos más fuertes de la formación del fenómeno lo constituye la rotación de la Tierra, a través del efecto Coriolis. Este efecto hace girar las nubes y las tormentas, agrupándolas en un gigantesco remolino, dando origen al huracán. Los estudios actuales demuestran que el aumento de la temperatura en los océanos genera mayor humedad en el aire, lo que provoca huracanes de mayor intensidad.