Un pez fósil que cuenta la historia del Istmo de Panamá

Allí, en esa surgencia, un equipo de científicos encontró la cabeza fosilizada de un pez volador o pez golondrina, muy bien conservado por las cenizas y materiales volcánicos que lo cubrieron al morir y preservaron sus restos.

En el noroeste del caribe de Panamá, el vulcanismo y la tectónica de las placas causó el afloramiento de sedimentos antiguos, donde materiales ocultos —como rocas que una vez formaron parte del fondo del mar— salieron a la superficie. Estos materiales se conocen como la Formación Chagres (Mioceno tardío) y guarda un registro fósil de vida de aguas profundas antes del cierre del Istmo.

Las poblaciones de peces profundos quedaron separadas por una barrera y, con el paso de los millones de años, evolucionaron de manera diferente hasta convertirse en nuevos linajes. Este proceso se conoce como vicarianza, cuando una barrera geográfica divide una población y favorece la aparición de nuevas especies.

En el pasado, existía una amplia conexión de aguas profundas entre el Pacífico y el Caribe que los científicos llaman la Vía Marina Centroamericana (CAS). Estaba ubicada en los que hoy es Darién y por allí se desplazaron especies de profundidad entre ambos mares. Con el levantamiento del Istmo de Panamá, esta conexión fue cerrándose gradualmente hasta que hace unos 10 millones de años se cerró, aunque persistieron corredores estrechos en otras partes del Istmo.

La investigación

El equipo que encontró el fósil detalló el hallazgo en el artículo “Establecimiento vicariante de Dactylopterus en el Atlántico occidental vinculado a la somerización del Mar Centroamericano (CAS)”, en la revista Scientific Reports. (DOI: https://www.nature.com/articles/s41598-026-47283-2).

Los autores de este trabajo son: Orangel Aguilera, Carlos De Gracia, Félix Rodríguez, Olga Oliveira de Araújo, Philippe Béarez, Paulo Andreas Buckup, Yostin Añino, Yutao Xing, Mateus Andrade Rodriguez, Carla Semiramis Silveira y Ricardo Tadeu Lopes.

El Dr. Carlos De Gracia formó parte del programa de becas doctorales de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). Actualmente, es miembro del Sistema Nacional de Investigación e investigador asociado al Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Tanto De Gracia como Yostin Añino son profesores en el Departamento de Zoología de la Universidad de Panamá.

Los investigadores obtuvieron tomografías computarizadas realizadas en el laboratorio de instrumentación nuclear de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, y de esta manera, estudiaron el fósil sin dañarlo y determinaron que se trataba de una nueva especie: Dactylopterus decrozi.

El pez pertenece a la familia Dactylopteridae de peces conocidos como voladores murciélagos. Se conocen así por las aletas pectorales muy largas y anchas, que usan para maniobrar cuando nadan. La familia de estos peces actualmente tiene cinco especies vivas nativas del Indopacífico representadas por el género Dactyloptena y una sola especie en el Atlántico, representada por Dactylopterus.

El fósil reveló que este pez vivía en aguas profundas, con poco oxígeno, y al morir quedó enterrado cerca del lugar donde habitaba. La intensa actividad volcánica y tectónica que acompañó la formación del Istmo produjo mucho material que sepultó el pez como revela el estudio de la roca.

Su presencia en la Formación Chagres y estudios de reloj molecular indican que la divergencia entre el grupo del Pacífico y del Atlántico ocurrió hace 10 millones de años y revelan que la presencia de Dactylopterus en el Caribe de Panamá está asociada al cierre del CAS.

Los científicos indican que la migración del linaje ocurrió a través del Pacífico en aguas profundas vía CAS durante la formación del Istmo. Posteriormente, el cierre de las conexiones profundas aisló el linaje de sus contrapartes causando la evolución del género Dactylopterus en el Atlántico. Esta divergencia de linajes ocurrió por la vicarianza.

El estudio es el primero en revelar la influencia del CAS sobre procesos de especiación en la fauna marina de aguas profundas hace 10 millones de años.

El ejemplar fósil estudiado pertenece a la colección paleontológica de la Universidad de Panamá, Panamá (Número de catálogo UP-Mupan–STRI 55403). Fue recogido por Carlos De Gracia.

La nueva especie fue bautizada Dactylopterus decrozi en homenaje póstumo al biólogo marino panameño Luis D’Croz, profesor de la Universidad de Panamá, científico permanente del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y formador de generaciones de biólogos marinos en el país. D’Croz también fue presidente y uno de los impulsores de la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (Apanac).

Un pequeño pez fósil se convierte en una pieza clave para entender cómo los grandes cambios geológicos pueden transformar la vida en los océanos.