‘Armageddon’ corona a Ricky Gervais como Mejor actuación de ‘stand-up’ en los Globo de Oro

Ricky Gervais, del show de comedia de stand-up, Armageddon, se convierte en el primer ganador de Mejor Actuación en show de stand-up en los Globo de Oro.

Después de 80 años de premiación, se introduce por primera vez una categoría que tome en cuenta a este tipo de programas, siendo los Globo de Oro la primera de las principales premiaciones del medio en hacerlo.

En Armageddon, Gervais habla sobre temas como la inteligencia artificial, lo políticamente correcto, las bodas familiares, la muerte y los funerales así como el fin de la humanidad, rompiendo todos los tabúes. Desde su estreno este especial de Netflix causó controversia en redes sociales debido a sus chistes incluso antes de estrenar el pasado 25 de diciembre.

Sin embargo, el humorista y creador de series The Office, respondió de la siguiente manera a las críticas: “Puedo actuar ante un millón de personas y no recibo ni una queja.

En cuanto sale en Netflix o en cuanto alguien escribe sobre un chiste y dice que es ofensivo, la gente dice: ‘Oh, eso es ofensivo’. Ni siquiera han escuchado el chiste. No estaban allí. Ignórales. No cuentan. No me afectan. No cuentan. Son alborotadores”.