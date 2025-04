‘Las niñas son criaturas fantásticas que nos perdemos’

La historia de Rita tiene una raíz muy delicada. ¿Cómo nació la inspiración para esta película?

Desde el arte se habló mucho del tema, pero desde la política y el movimiento social no se llegó a ninguna solución real. Abordar esta historia desde el cine era un gran reto, porque implica tratar con el dolor profundo de la infancia, y con la responsabilidad de los adultos. Quería hacerlo desde un lugar que no revictimizara, que no explotara el dolor, sino que diera espacio a la dignidad.

Todo comenzó con un hecho trágico que marcó profundamente a Guatemala: el incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde murieron 47 niñas encerradas en una habitación. Este hogar no era un orfanato, sino un lugar donde el Estado debía proteger a niñas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la tragedia reveló no solo una falla institucional, sino una narrativa social profundamente injusta. Se llegó a justificar lo ocurrido con argumentos como “no eran tan santitas”, trasladando la culpa a las víctimas.

¿Cómo se transformó ese dolor en una historia con elementos de realismo mágico?

¿Por qué elegiste el nombre Rita para tu protagonista?

Rita es la patrona de las causas imposibles. Me parecía un símbolo perfecto. La película muestra a una niña que confronta un sistema profundamente violento, con múltiples capas de opresión: es mujer, es menor de edad, y la figura que debería protegerla —su padre— es también quien más la vulnera.

Lo admirable de Rita es que, a pesar de todas estas barreras, no deja de intentarlo. No se rinde. Esa fuerza es la que vimos en todas las niñas que entrevistamos: aunque han sido amenazadas, ignoradas o silenciadas, siguen hablando. Y eso las convierte en incómodas para el sistema, porque decir la verdad es un acto de resistencia.

¿Pensaste en abordar también el tema desde la perspectiva de los niños?

No lo tengo contemplado como un proyecto inmediato, aunque me interesa. A lo largo de mi carrera me he enfocado más en la fuerza femenina porque creo que vivimos en un sistema que ha ignorado, y sigue ignorando, al 54 % de su población: las mujeres. Estamos desperdiciando esa potencia.

Pero, también creo que, ahora que el discurso feminista está siendo aceptado, es necesario abrir el espacio para explorar las emociones y traumas de los hombres. En nuestras investigaciones notamos que los niños, por mandato de la masculinidad tradicional, hablan menos sobre sus abusos. Mientras que las niñas, cuando rompen el silencio, se empoderan. No se colocan como víctimas, sino como heroínas.