¿Cómo saber si mi producto es 100 % amigable con el ambiente?

“Para mí es muy importante que el producto no solo sea cruelty free, sino que todo el proceso detrás también sea responsable. Reciclo, reutilizo todo lo que puedo. Me fijo en los ingredientes, en el empaque, en el impacto total. Todo el recorrido cuenta”, asegura.

¿Qué es la cosmética sostenible?

Según el portal especializado The Green Side of Pink, la cosmética sostenible —también llamada ecológica u orgánica— se caracteriza por reducir su impacto ambiental a lo largo de todo su ciclo de vida: desde la extracción de materias primas hasta el embalaje, distribución y reciclaje del producto.

Panamá y el consumo consciente

Aunque el mercado panameño aún está en desarrollo, han surgido emprendimientos que promueven la belleza consciente; aquí mencionamos algunas con fines netamente informativos.

Uno de estos emprendimientos es Plátano Verde, una cuenta en redes sociales gestionada por Melany Allen y Katherine Valdespinodos, que ofrece productos sostenibles y orienta a quienes desean cambiar sus hábitos.

“Si no lo hemos probado o no tenemos referencias confiables, no lo vendemos. Queremos llevar productos que no dañen al consumidor ni al planeta”, explica Allen a este medio en una entrevista hecha en 2020.

Además, recalca la importancia de educarse: “Si vas a vender cosmética orgánica, primero estudia. Aquí hay muchas personas que no saben cómo cuidar su piel, y algunas tienen condiciones serias sin saberlo, como cáncer de piel”.