¿Cómo suena Panamá en Navidad?

Otras influencias

El productor panameño, Rodney Clark conocido como ‘El Chombo’, relata en un video de su canal de Youtube que para el siglo XVIII, a los villancicos comenzaron a añadirle otros instrumentos. “Existían dos grupos, instrumentales como: Jingle Bells, We Wish You A Merry Christmas, Joy To The World; y los que añadieron los hispanohablantes como: Campana sobre campana, Los peces en el río, Burrito sabanero.