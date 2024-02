‘Consejos gais para mujeres’, la comedia que agradecen los hombres

‘Consejos gais para mujeres’ es una divertida comedia interactiva en la que Carolina, la moderadora del foro de ‘El libro del mes’, presenta a Hermes Mendoza, quien ha escrito un libro para enseñarle a las mujeres cómo satisfacer a los hombres, con demostraciones en las que utiliza frutas, legumbres, plumas y más. Con la participación del público y del asistente de luces y sonido, el público aprenderá los mejores consejos para hacer felices a sus parejas.

La obra se puede disfrutar hasta el 9 de marzo, de martes a sábado, a las 8:00p.m. en el teatro La Plaza. Actúa Hermes Mendoza, Carolina Castillo y Luis Bravo. Está dirigida por Aaron Zebede y es producida por Lenin Belloso.

“Hace un par de años vi la obra en Las Vegas; estuvo muy divertida. Las mujeres estaban muy metidas en la idea de que un gay les enseñara cómo satisfacer al hombre”, comparte Zebede a La Estrella de Panamá. Se trata de una conferencia sobre un libro que supuestamente Hermes escribió llamado ‘Consejos gais para mujeres’.

Además, cuenta que ha sido una sorpresa la reacción de los asistentes. “Nunca habíamos tenido una interacción de ese tipo con el público; se puede decir que se vuelven parte del elenco porque participan, hacen las demostraciones. Entonces, todas las noches son diferentes porque todo depende de la personalidad del público. Hay gente penosa y hay gente muy extrovertida”.

“He visto excelente respuesta del público. Con las presentaciones que llevamos, hemos aprendido a identificar a quién podemos subir al escenario y a quién no. Por las reacciones del público, los gritos, si contestan cosas, entonces es una buena persona para subir”.

Zebede revela que las mejores reacciones han sido de mujeres de la tercera edad, “por alguna razón, son las que se desatan y hacen todo lo que uno les pide, y el público las aplaude; eso ha sido muy divertido descubrirlo, no les da pena, piensan ‘ya yo viví, no me importa lo que digan los demás’. Las que se tomaron dos o tres vinos también son buenas para subir al escenario”.

La obra original ‘Sex tips for straight women from a gay’ (en español: Consejos sexuales de un hombre gay para mujeres heterosexuales) es una de las comedias de mayor duración de la historia. Tras una exitosa residencia en Las Vegas fue presentado en Nueva York. Se ha exhibido también en programas de telerrealidad.

La comedia se desprende del libro best-seller internacional del mismo título, que ha sido publicado en más de 50 países diferentes y se ha traducido a 17 idiomas. “El libreto original tiene mucho de la cultura americana, pero le estuve dando vueltas por varios meses, y lo que hice fue agarrar la idea y reescribirla prácticamente nueva para el público panameño. Lo único que quedó del guion original fue la idea de que un gay aconsejara a las mujeres”.

El director relata que antes de empezar la búsqueda de los actores ya tenía en mente quién podía hacer del profesor. “Venía de trabajar con Hermes Mendoza en ‘Balboa el musical’; en esa obra era un indígena muy gracioso; me sorprendió lo cómico que era. También lo he visto actuar en el programa de televisión ‘Quién tv’; ahí somos compañeros. Igualmente, hice audiciones con varias personas, pero él fue quien más me hizo reír. Me ha sorprendido su capacidad de improvisación y de echar chistes nuevos todas las noches, veo la obra todas las noches y cada vez me río a carcajadas; es como ver una obra nueva todas las noches”.

El desarrollo de la obra varía dependiendo de la respuesta del público. “Hay un guion básico en el que se indica qué es lo que viene, pero diría que el 90% de lo que pasa en la obra es improvisado; por ejemplo, en el guion dice: ‘ahora viene la escena en que les voy a enseñar cómo la mujer debe masturbar al hombre’. Solamente el título del capítulo es lo que está en el libreto”.

Zebede continúa contando, “depende de cómo el público responde; subimos a tres mujeres a hacer la demostración y depende de lo que ellas hagan y cómo se comporten, entonces por ahí nos vamos. Todas las noches son diferentes; si ves la obra hoy y regresas en dos días, verás algo diferente”.

En total son tres actores en el elenco: Hermes Mendoza, que da las lecciones; Carolina Castillo, que es la maestra de ceremonia de la conferencia; y Luis Bravo, que está en el backstage de luces y sonido pero también participa como actor.