El porteo es un método para transportar al bebé en el que el pequeño es cargado por su porteador, con un portabebés. Los beneficios abarcan la protección, contención y contacto, y le da al porteador la libertad y autonomía para realizar otras tareas, pues tiene los brazos libres.

“Los brazos son una necesidad básica, no es una manipulación del bebé. Son tan importantes como es el alimento o estar abrigado. El bebé va a pedir contacto porque es lo que le permitirá continuar el desarrollo que tenía desde el útero. Estaba en un entorno apretado, reducido y cálido; allí se filtran los sonidos, hay poca luz y está en movimiento constante, Cuando sale, lo que mejor imita ese escenario intrauterino es el contacto. Es una presentación amable del nuevo mundo”, explica Kisaí Mendoza, cofundadora de la Asociación en Panamá de asesoras de porteo y crianza con apego (Apapca).

De acuerdo con la revista médica Reproducción asistida Org, creada por médicos y especialistas en fertilidad, entre los beneficios del porteo para el bebé destaca la sensación de protección, seguridad y tranquilidad, lo que reduce el llanto, calma al bebé y disminuye el estrés.

Resalta que el suave movimiento del porteador y el sonido del latido del corazón ayudan al bebé a dormir más y a tener una mejor calidad de sueño. El porteo también ayuda a controlar la temperatura del bebé. Reduce el reflujo gastroesofágico y el cólico del lactante debido a la postura vertical y al calor corporal que recibe, lo que facilita la expulsión de gases.

Además, favorece el desarrollo de la espalda y las caderas del bebé. Previene la deformación de la cabeza por estar demasiado tiempo apoyada sobre el mismo punto cuando está tumbado. Favorece la lactancia materna, ya que el contacto continuo puede aumentar la producción de leche, y al estar tan cerca, se puede ofrecer el pecho al bebé cuando lo busque.

Entre los aportes para la persona que porta al bebé, los especialistas destacan que favorece la libertad de movimiento, ya que el bebé estará atendido, pero el portador tendrá las manos libres. Promueve la vinculación y el apego seguro, así como el establecimiento de un vínculo mayor con el otro progenitor.

Ayuda a reconocer las necesidades del bebé ante cualquier señal que este emita. Reduce la incidencia de la depresión posparto. Además, el porteo puede ser beneficioso para la musculatura de la espalda del portador, siempre y cuando se haga de manera correcta, ergonómica y utilizando un portabebés homologado.

En cuanto a la duda sobre si el porteo crea una dependencia del bebé y no favorece su desarrollo, la matrona Gema Magdaleno aclara a la BBC que “el bebé nace dependiente, no lo convertimos nosotros, y necesita el contacto con su madre y padre para tener un desarrollo correcto, después de nueve meses en contacto indisoluble con su madre. Irá adquiriendo autonomía a medida que adquiera madurez, pero el contacto con sus padres siempre será beneficioso. Los seres humanos no podemos vivir y desarrollarnos física y emocionalmente sin el contacto físico con nuestros seres queridos”.