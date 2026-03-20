Cuando leer deja de ser solitario: la nueva forma de conectar en la era digital

Esa necesidad también la vive Daniella Zamora, participante de un club de lectura entre amigas. 'Tratamos de leer un libro al mes. Las dinámicas son diferentes, a veces elegimos al azar, otras veces alguien decide'.Más allá de los libros, lo importante para ella es lo que ocurre alrededor de ellos. 'Cuando uno es adulto y tiene más responsabilidad y tiene más compromisos, es más difícil como que encontrar tiempo o darse tiempo como para uno mismo y para estar con los amigos' dice. 'El club de lectura me ha dado muy impactado a poder hacer ese tiempo para estar con mis amigas y poder compartir algo que vemos, o que estamos leyendo puestos en común.' Pero hay algo más: la forma en que una misma historia puede multiplicarse en distintas interpretaciones. 'Un libro que es la misma para todos, es el mismo contenido para todas, pero se interpreta de manera distinta. Entonces, te hace ver y reflexionar sobre el punto de vista de cada persona y que todos podemos leer el mismo contenido' explica.Daniella también ha notado un cambio. 'He notado últimamente que hay más clubes de lectura, no necesariamente oficiales, pero sí que personas o amigos o grupos de amigos se reúnen para conversar o leer un libro'. Más que leer: pensar, cuestionar, conectarEn estos espacios, leer deja de ser solo consumir historias. Se convierte en una herramienta para entender el mundo... y a los demás. En una época marcada por la inmediatez y la hiperconexión digital, los clubes de lectura están demostrando que la verdadera conexión sigue ocurriendo en lo esencial: una conversación, una historia y la disposición de escuchar al otro.Porque, al final, los libros siguen siendo una puerta. La diferencia es que ahora, cada vez más personas deciden cruzarla acompañadas.