¿Qué hay pa mí?

Javier (Xavier) Stanziola

Ha recibido el Premio Ricardo Miró en 4 ocasiones por sus obras teatrales “De mangos y albaricoques”, “Solsticio de invierno”, “Hablemos de lo que hemos vivido”, y su novela “Hombres enlodados”. Con Fernando Beseler dirigió “Cristo Quijote Tratado”, una obra sobre las negociaciones de los Tratados Torrijos-Carter. Para Ciudad del Saber, escribió y dirigió “RE:Versiones sobre los veinte años entre la firma del Canal y la recuperación de la soberanía territorial”. Su obra “El mito de la gravedad” fue parte del Festival Off de Santiago de Chile en 2022 y del Festival Out of the Wings en Londres en 2023, traducida al inglés por Alexander Aguayo. Su obra más reciente, “La pura pureza de la luz”, ha sido mostrada en el Teatro Anita Villalaz (2023) y en el Museo del Canal (2024). Es miembro del Sistema Nacional de Investigación de Panamá.