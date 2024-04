Cultura en Panamá, los retos de la próxima administración

Durante el 2012, el proyecto de ley 416, que pretendía elevar el Instituto Nacional de Cultura (INAC) al Ministerio de Cultura, fue vetado por el expresidente Ricardo Martinelli. La razón principal es que la iniciativa surgió desde una comisión de la Asamblea Nacional (AN) que no estaba facultada constitucionalmente para crearla. No fue hasta durante la administración del presidente Laurentizo Cortizo que se sancionó la Ley 175 de 3 de noviembre de 2020 Ley General de Cultura que establece la creación del Ministerio de Cultura.

Con la creación de esta entidad se cumple con una deuda. Pero la creación y gestión de esta institución durante este periodo no ha estado exenta de polémicas. El exministro de Cultura, Carlos Aguilar tuvo frecuentes choques con gremios artísticos que no estuvieron conformes con el manejo de su gestión durante la pandemia.

Tras su salida de la cartera, Giselle González asumió la responsabilidad del Ministerio de Cultura. Han sido varios los retos de González, como la conciliación de los gremios artísticos y la finalización de proyectos, como la Ciudad de las Artes.

Aunque ha sido un logro para la industria de las artes, en la creación del Ministerio de Cultura quedan muchas asignaciones pendientes. Inclusive la cultura no ha sido un tema presente o importante en ninguno de los tres debates presidenciales oficiales. Tampoco fue un tema presente en los no oficiales. Y han sido casi nulos los foros sobre los retos y las propuestas sobre cultura de los aspirantes a las alcaldías. Aunque el país ya tiene su propio Ministerio de Cultura, la cultura y las industrias creativas siguen siendo un tema de poca relevancia en la palestra nacional.

Para saber cuál y cómo debe ser el rumbo de la próxima administración en el Ministerio de Cultura, especialistas en la política y gestión cultural exponen a La Estrella de Panamá las hojas de ruta en las que debería enfocarse la próxima administración que tome las riendas del país el próximo quinquenio.

El experto internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en gobernanza de la cultura e Indicadores de Cultura 2030, Lázaro I. Rodríguez señaló que quien sea el encargado de dirigir el Estado tiene varios “retos estratégicos generales”.

El primero y más importante, detalló Rodríguez, es cumplir la Ley 175 de 3 de noviembre de 2020 General de Cultura, “seguir mejorando su reglamentación e instrumentos normativos y programáticos que, en efecto, ayuden a garantizar los derechos culturales; el segundo es replantear todo el sistema de gobernanza no solo del Ministerio, sino de coordinación con otras instancias públicas y privadas. Esto significa trabajar por resultados y hacer más eficiente y transparente el uso de los fondos públicos, evitar duplicidades y que el ministerio madure como institución más allá de agencia de ‘entretener”.

El tercero, son los recursos, agregó Rodríguez. “Para llegar y ejecutar la aspiración del 1% cultural del presupuesto de la Nación, es necesario mejorar su asignación y uso”.

El cuarto reto sería “la profesionalización de la administración pública”. Esto, de acuerdo al experto en cultura es vital, así como “priorizar la creación de capacidades técnicas, institucionales, y de mecanismos de toma de decisión y acceso a esos fondos públicos que sean más transparentes”. Una estrategia, comenta, sería “superar la mal traída economía creativa con enfoque de mercado, y pensarla como financiación estratégica porque todavía hay mucho que hacer para poder pensar en una escala industrial de la producción cultural”.

Y en quinto lugar, reconectar al país, “a través de una diplomacia cultural efectiva, implementar la Estrategia Nacional existente a través de un plan operativo innovador que ayude a relanzar al país como un actor regional y global”. Esto incluye seguir trabajando en “el reconocimiento internacional de sus expresiones culturales patrimoniales y creativas y construir las narrativas de atracción de inversiones, cooperantes y turistas desde evidencias sinceras e inclusivas”, recomendó.

Otro experto que ofreció su visión es Enrique Noel quien fue director de Derechos Culturales y Ciudadanía del Ministerio de Cultura (2019-2023).

El abogado, profesor universitario y gestor cultural indicó que Ley 175 de 2020, Ley General de Cultura, establece un marco de actuación del ministerio que, bien utilizado, constituye una herramienta útil para enfrentar los desafíos de la sociedad panameña desde el ámbito de la cultura. “Sin embargo, a casi cinco años de la creación del Ministerio de Cultura, esos desafíos siguen siendo los mismos o muy parecidos”.

El primero es, añadió Noel, construir una política pública de cultura, con visión de largo y mediano plazo, sustentada en una amplia participación ciudadana, tanto en la consulta como en la toma de decisiones. “Ello requerirá hacer un riguroso análisis de la situación actual del sector, así como la elaboración de indicadores coherentes que midan los resultados obtenidos por las estrategias y acciones implementadas”.

Estrechamente vinculado con lo anterior se requiere “ejecutar el Fondo Nacional de Culturas, mecanismo de asignación de recursos económicos a proyectos culturales que impacten en el desarrollo de las comunidades. La selección mediante concurso público favorecerá la transparencia y permitirá superar la arbitrariedad de quien dirija la Institución a la hora de decidir el destino de los apoyos monetarios. Para ello, es importante que se destine a la cultura al menos el 1% del Presupuesto General del Estado”.

La Ley mencionada señala que la gestión del ministerio y la política pública de cultura se diseñarán e implementarán con un enfoque de derechos culturales, apuntó. “Se requiere que el futuro equipo directivo comprenda cuáles son los derechos culturales y su importancia para una gestión democrática de la cultura, para que todas las direcciones contribuyan a garantizar la libertad de expresión, el acceso a bienes y servicios culturales sin discriminación, el respeto a la diversidad de expresiones culturales, entre otros derechos. Hoy existe un notable déficit en este conocimiento”.

El Ministerio de Cultura tiene una responsabilidad ineludible en fortalecer las capacidades de los agentes culturales de la sociedad civil, subrayó. “En alianza con las universidades del país debe promoverse la formación permanente en diversas disciplinas culturales: gestión cultural, mediación cultural, economía creativa, políticas públicas. Esto permitirá fortalecer en pocos años el ecosistema cultural, promoviendo inserciones novedosas en el mercado laboral”.

“Es evidente que afrontar con eficiencia estos desafíos requiere una nueva política interna de incorporación y formación permanente del talento humano. Comprender la relevancia de las políticas culturales requiere seleccionar personal con competencias y calificaciones en los distintos subsectores de la cultura. Pero, sobre todo, el nuevo gobierno debe nombrar a una ministra o un ministro que conozca del tema, que tenga experiencia en la gestión cultural, que hable en términos de políticas públicas, que comprenda la importancia de garantizar los derechos culturales de la población”, concluyó.