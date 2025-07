¿Qué tipos de historias le gusta contar?

Me gustan, en general, las historias donde hay algún tipo de lucha por alcanzar un objetivo que se ve claramente. Suelo buscar personajes con valores, personas que compartan principios similares a los míos. También me atraen esas historias que tal vez ya han sido contadas antes, pero que puedo narrar desde otro punto de vista. Me gusta cuando una historia logra tocarnos el alma, que nos haga sentir algo real como seres humanos.

¿Cómo se construye su proceso creativo y cómo inicia desde un punto cero?

No, no siento que trabajo desde cero. Yo diría que ya parto con una idea, y a partir de esa idea voy construyendo capas. A medida que avanzo en la historia, voy descubriendo cosas nuevas. Para mí es muy importante empezar a contarla y, en el camino, ir encontrando matices: cosas que vienen del personaje, del entorno, del antagonista... ¿cuáles son esos matices?

Y si alguno de esos caminos me interesa, si quiero irme por ahí, empiezo a seguir ese hilo, a ver hacia dónde me lleva. Me parece clave no perder la sensibilidad, no perder lo profundo del personaje e ir a lo más íntimo.

Y siempre me pregunto: ¿cómo hago para profundizarlo? ¿Desde lo visual, desde lo sonoro, o desde el enfoque que mejor sirva para contar esa historia?

Cuando empiezo a construir una película, me imagino momentos. Momentos que me van a tocar a mí y que también van a llegarle al espectador a nivel emocional. Por ahí arranco. Y después me pregunto: ¿cómo voy a contar esta historia?, ¿cómo hago para que llegue mejor? ¿Será a través de lo visual o de lo auditivo?

Me gusta mucho trabajar con el audio. Creo que el sonido tiene una fuerza enorme, puede llegar muy profundo. Y algo que siempre procuro es que el audio no compita con lo visual. Casi siempre trato de que se complementen, pero sin que estén dando demasiada información al mismo tiempo. Eso me parece clave para lograr una especie de pureza psicológica, si se puede decir así. Es la forma en que me gusta trabajar.