Antonio Ortuño: de escritor a guionista

El cine y la música son dos de los principales estímulos para entender la literatura de Antonio Ortuño (México, 1976). Las imágenes y los sonidos rítmicos están allí, en el corazón y la mente de este escritor, desde sus años formativos.

Tan relevante son las películas que ha visto como las canciones que ha escuchado y los libros que ha leído. Sin esta triada no se puede entender su mirada a la hora de enfrascarse con los géneros del cuento y la novela.

Antonio Ortuño -que ha escrito 11 novelas y 4 libros de relatos- está convencido de que existen puentes y caminos que unen al séptimo arte con la literatura.

“En mis libros hay síntomas de mi interés por el cine. No un interés de trivia o de estar citando cineastas o películas, que es un proceso intelectual que me fastidia como lector y que trato de no practicar como autor. Si escribo ensayos sí hago referencias como puntos para acercarme a un tema”, explica Ortuño, quien participará en Centroamérica Cuenta, festival literario que ocurrirá en la Ciudad de Panamá del 22 al 26 de mayo.

La ficción como un juego sí le permite, y él se lo permite al ejercicio imaginativo, utilizar las estructuras, la atmósfera y demás posibilidades que tiene el cine para alimentar a las letras. Por ejemplo, hay una novela suya, Ánima (2011), que ocurre entre personajes que son cineastas.

La literatura y el cine los define como procesos artísticos que usan la imaginación y la ficción como unos de sus tantos elementos. Celebra que hay guionistas que son capaces de elaborar historias muy complejas como los responsables de la serie de televisión Los Sopranos, pone como ejemplo.

Celebra las adaptaciones fílmicas basadas en libros cuando reflejan la esencia de la obra. Para Antonio Ortuño una muestra fue la primera trilogía de El Señor de los Anillos, dirigida por Peter Jackson a partir de las novelas de J.R.R. Tolkien.

En el otro extremo, hay casos en los que las versiones cinematográficas son superiores a los títulos literarios en los que se inspiran. “He leído algunas novelas de Mario Puzo y son una porquería, pero las dos primeras entregas de El Padrino son de dos de las películas más notables que han existido. O el director Curtis Hanson, quien firmó la obra maestra LA Confidential (1997), que he visto 7 u 8 veces, y que es mucho mejor que la porquería novela homónima de James Ellroy”.