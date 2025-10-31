Asuntos críticos

El informe anual del Banco Mundial señala respecto a América Latina y el Caribe que la región ha mejorado en estabilidad y control fiscal, pero previene que con ello no basta, que no se está produciendo transformación. Los niveles de crecimiento son bajos. En el presente año se estima que solo será el 2,3%. Resalta que se requiere crear empleo decente, oportunidades de progreso y equidad. Entre otras áreas se deben impulsar la modernización productiva, la educación y la salud, y la integración de las nuevas tecnologías. Asimismo, da especial énfasis a impulsar los 'emprendedores transformadores'.