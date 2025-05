‘Caso de casa’, la violencia de género expuesta en el teatro

“Es una obra que, por supuesto, fue adaptada. Para mí era fundamental que tuviera un componente educativo, como cada una de las obras que hago. Por un lado, nos explica a nosotras como mujeres y como sociedad, que la violencia no es solo un golpe o un pellizco. Hay muchas otras formas que ocurren antes, que también son violencia, aunque muchas personas no lo sepan o no se atrevan a llamarlo así”, dice.

“Me gusta decir que aborda este tema valiéndonos del recurso de la comedia. No es una comedia constante. Es una comedia que entra y sale de la historia, y que nos permite no solo aligerar el drama, sino también transmitir el mensaje de una manera más eficaz”, comparte Carla Morely, directora de la obra. “No es lo mismo tener al público una hora y cuarto sentado sufriendo, que tenerlo relajado, y poco a poco irle llegando con el mensaje que queremos transmitir”; añade.

¿Qué encontró en esas reuniones con abogados?

Ante la interrogante Morely responde: “Que el sistema de denuncias, a diferencia de otros países, es muy accesible. Por ejemplo, en Venezuela, si haces una denuncia en un distrito y te vas a otro buscando refugio, no sirve. Allá no hay conexión entre distritos. Aquí en Panamá, en cambio, el Ministerio Público está abierto 24/7 y siempre hay alguien para atenderte. Eso es maravilloso”.

Sin embargo, en las reuniones con los abogados, la directora entendió que “hay pocos fiscales para la cantidad de casos. Y muchas mujeres han reportado que, al llegar a denunciar, se les hacen preguntas tipo: ‘¿Estás segura de que quieres denunciar?’ o ‘¿Tienes hijos? ¿Quién va a pagar la comida si tu esposo va preso?’. Incluso: ‘¿Sabes que si no se confirma la violencia, tú podrías tener consecuencias legales?’. Esas preguntas existen, y aunque algunos fiscales quizás las hacen para confirmar que el caso sea sólido, desde mi perspectiva son muy peligrosas. Porque muchas mujeres llegan con miedo, y ese tipo de cuestionamientos las ahuyenta”.

Añade que también está el tema de las lesiones físicas. “Si no hay evidencia visible, muchas veces el proceso va más lento. Si hay una herida evidente, sí te mandan de inmediato al médico forense para el peritaje. Pero si no, todo se dilata. Y ni hablar del tema de los albergues. Muchas mujeres no pueden volver a su casa porque temen por su vida. Hay albergues supuestamente secretos... pero todo el mundo sabe dónde están. No tienen seguridad. Les quitan el celular, quedan incomunicadas. Y si tienen hijos, ¿qué pasa con esos niños durante el tiempo que están ahí?”.

En ese sentido ella, junto al dramaturgo venezolano Mario Suárez, adaptaron el guion. “Todo eso lo mostramos en la obra. La adaptamos a la realidad del país para despertar al público, para provocar. Porque ese es mi objetivo con todas las obras: provocar emociones, provocar conversaciones, provocar indignación incluso.