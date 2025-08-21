Del aula de clases a la virtualidad, la transformación de la educación en el siglo XXI

¿En qué medida las naciones están ofertando las herramientas necesarias para que los estudiantes tengan acceso al mundo del conocimiento? El informe de 'Seguimiento de la Educación en el Mundo' (GEM), una herramienta de medición de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) explora los temas relacionados con la educación en el uso de la tecnología, la inclusión y el liderazgo. En el año 2023, este informe analizó el tema de la tecnología en la educación y planteó una serie de preguntas: ¿Democratiza los conocimientos o supone una amenaza para la democracia al permitir que solo unos pocos tengan el control de la información?, ¿Ofrece oportunidades ilimitadas o conduce hacia un futuro dependiente de la tecnología sin retorno?, ¿Ofrece igualdad de oportunidades o agudiza la desigualdad?, ¿Debería utilizarse en la educación en la primera infancia o existe un riesgo para el desarrollo de los más pequeños?El informe GEM señala que en los últimos 20 años el sector educativo está trabajando con herramientas de tecnología digital. Las cifras dan cuenta que los estudiantes de cursos en línea han aumentado de 0 en el 2012, a unos 220 millones para el 2021. El documento pone como ejemplo la aplicación de aprendizaje Duolingo que tenía 20 millones de usuarios activos diarios en 2023. Por su lado, Wikipedia registraba 244 millones de visitas diarias a sus páginas en el año 2021. El porcentaje de usuarios de Internet en todo el mundo aumentó de un 16% en 2005 a un 66% en 2022. En 2022, alrededor de la mitad de las escuelas de primer ciclo de secundaria del planeta tenían conexión a Internet para fines pedagógicos. La Unesco indica que la tecnología digital ha traído sustanciales cambios en la educación y el aprendizaje. En los países más ricos, el nivel de competencias de los jóvenes se ha ampliado e incluye otros aspectos nuevos para desenvolverse en el mundo digital. 'La Covid-19 puede considerarse un experimento natural donde el aprendizaje se trasladó a la virtualidad en sistemas educativos enteros prácticamente de la noche a la mañana', indica el documento.