Descubren la ‘fuente de la juventud’ del sistema inmunitario

Aunque suele asociarse con vulnerabilidad, el envejecimiento del sistema inmunitario también tiene ventajas. 'Contrario a lo que podría pensarse, el hecho de que el sistema inmunitario envejezca junto con el cuerpo aporta beneficios', explica Jörg Goronzy, M.D., Ph.D., investigador de Mayo Clinic especializado en envejecimiento y coautor principal de un reciente estudio. 'La juventud inmunitaria también tiene un costo, y ese costo puede manifestarse en forma de enfermedades autoinmunes'.Los científicos señalan que este proceso de envejecimiento inmunitario funciona como un mecanismo adaptativo que ayuda a reducir el riesgo de que el organismo ataque sus propios tejidos.Actualmente, los investigadores trabajan en el desarrollo de nuevas pruebas diagnósticas capaces de identificar tanto a pacientes como a personas aparentemente sanas con un alto número de células madre inmunitarias, lo que podría indicar una predisposición a sufrir enfermedades autoinmunes en el futuro.