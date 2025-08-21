Descubren la ‘fuente de la juventud’ del sistema inmunitario

La función del sistema inmunitario es proteger el cuerpo contra infecciones y enfermedades. Sin embargo, estudios demuestran que con la edad, puede volverse menos capaz de hacerlo. No obstante, investigadores han descubierto que algunas personas mayores mantienen lo que denominan “juventud inmunitaria” —un nuevo término establecido para describir un sistema inmunitario joven en personas mayores de 60 años.

“Estamos estudiando por qué algunas personas tienen una `fuente de juventud’ en su sistema inmunitario. Queremos aprender de ellas”, afirma Cornelia Weyand, M.D., Ph.D., reumatóloga y científica clínica de Mayo Clinic. Es autora principal de un artículo de perspectiva publicado en Nature Aging.

El equipo de investigación de la Dra. Weyand descubrió esta “fuente celular de juventud” en más de 100 pacientes mayores que acudieron a Mayo Clinic para recibir tratamiento por una enfermedad autoinmune que afecta a las arterias, incluida la aorta, llamada arteritis de células gigantes.

Encontraron, en el tejido enfermo de estos pacientes, células inmunitarias especializadas llamadas células T de tipo madre. Estas células inmunitarias se comportan como células madre jóvenes que normalmente se regeneran y ayudan en la curación y el crecimiento, pero, en este caso, estaban propagando la enfermedad. Este equipo de investigadores también había descubierto previamente células madre autoinmunes en humanos.

“Observamos que estos pacientes tienen sistemas inmunitarios muy jóvenes a pesar de tener entre 60 y 70 años. Pero el precio que pagan por ello es la autoinmunidad”, afirma.

La autoinmunidad se produce cuando el sistema inmunitario ataca por error tejidos y órganos sanos.

Además, los investigadores observaron que los inhibidores de puntos de control inmunitario que regulan el sistema inmunitario no estaban funcionando correctamente.