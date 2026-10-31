Doctrina Monroe en el siglo XXI: de Roosevelt a Trump

En el contexto geopolítico la humanidad transita por momentos de cambios, estos acrecientan temores de una conflagración mundial. Como fase previa, en diferentes geografías del planeta se desdoblan contradicciones producto del reacomodo de espacios de influencia geopolítica o de aspiraciones hegemónicas a nivel regional de algunos países para ampliar o recuperar territorios perdidos en el pasado. Las sanciones e imposiciones arancelarias a socios y adversarios por parte de Estados Unidos advierten una fase de confrontación previa, que puede desencadenar un conflicto militar y las consecuencias podrían tener un alcance planetario.

Diferentes actores despliegan intervenciones en espacios estratégicos, estas acciones pueden ser de carácter político o militar con el objetivo de controlar recursos naturales para el desarrollo de su industria tecnológica, deponer regímenes o facciones políticas instaladas por otras más conveniente a sus intereses.

Monroe y corolario Roosevelt

En el primer cuarto del siglo XIX, surge en Estados Unidos la conocida Doctrina Monroe, una declaración proferida por el presidente James Monroe, en 1823 durante su séptimo mensaje anual sobre el Estado de la Unión ante el Congreso de los Estados Unidos, declaración que se convertirá en la hoja de ruta programática en materia de política exterior de los Estados Unidos.

Su objetivo fue contener los impulsos expansionistas de las potencias europeas como Reino Unido y la Santa Alianza, conformada como reacción a la decadencia del Imperio español, principalmente tras la ocupación napoleónica de la península Ibérica. La “Doctrina Monroe” no fue invocada con regularidad durante parte del siglo XIX, Estados Unidos desarrolló sus propias contradicciones internas, “se conoce un breve intercambio de opiniones en torno a lo oportuno de la Doctrina Monroe entre algunos delegados al Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826”.

Para el caso de América Latina, a finales del siglo XIX y principios del XX, la Doctrina Monroe se reactivó, por un lado, en el posicionamiento de los Estados Unidos con una política exterior en torno a los territorios periféricos del Imperio Español en el Pacífico y el Caribe. Durante el proceso de formación de los nuevos Estados en América Latina, desplegaron un sector industrial incipiente y un conjunto de políticas a base de préstamos con empresas europeas. Es preciso señalar, que el derecho internacional aún no estaba enteramente establecido, las deudas se cobraban a través de la instrumentalización de la armada de dichas naciones.

En este contexto Estados Unidos articula iniciativas para contrarrestar y emular a las potencias europeas. Estas ideas desarrolladas por diferentes pensadores, como es el caso del político, militar y profesor universitario “Alfred Thayer Mahan” que en su obra “The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783”, sostiene un despliegue más beligerante, con la puesta en escena de fuerza naval de guerra, marina mercante y una industria vigorosa podrían posicionar a Estados Unidos como una gran potencia mundial en los albores del siglo XX.

Para 1901, Theodore Roosevelt asume la presidencia de los Estados Unidos tras el asesinato de William McKinley, se postula electoralmente en 1904, donde obtiene una contundente victoria frente al candidato demócrata Alton B. Parker. Asume como vigésimo sexto presidente de Estados Unidos incorpora el llamado “corolario Roosevelt” que fue una extensión de la Doctrina Monroe, que justificaba la intervención en América Latina para evitar la injerencia europea. Surgió como respuesta a la crisis de Venezuela (1902–1903), cuando Cipriano Castro, presidente venezolano decide suspender el pago de la deuda y las potencias europeas dispusieron intervenir militarmente para cobrar: Inglaterra, Alemania e Italia.