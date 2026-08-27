FIL Panamá 2026: Conversatorio del libro ‘De manos ajenas a manos propias’

El encuentro giró en torno al libro De manos ajenas a manos propias, del escritor y diplomático panameño Jorge Eduardo Ritter, quién participó en una conversación junto a Ricaurte Vásquez Morales y Ricardo Alberto Arias en la FIL Panamá 2026.

La obra aborda el proceso de transición del Canal de Panamá entre 1979 y 1999, un período marcado por la implementación de los Tratados Torrijos-Carter y el traspaso progresivo de la administración de la vía interoceánica de Estados Unidos a Panamá.

Ritter aclara que no se trata de un libro de memorias, sino de un relato basado en sus experiencias y en los acontecimientos que rodearon la preparación de Panamá para recibir el Canal de Panamá.

La obra busca contar las decisiones, dificultades, dudas y momentos de tensión que marcaron ese proceso.

Uno de los aspectos centrales del libro es mostrar que la transferencia no fue un proceso sencillo ni inevitable.

Ritter relata que hubo momentos en los que incluso estuvo en riesgo que Estados Unidos entregara el Canal a Panamá el 31 de diciembre de 1999.

El relato culmina con el momento histórico del 31 de diciembre de 1999, cuando Panamá asumió plenamente la administración del Canal, e incluye además un epílogo.

La obra también recoge a las personas que participaron en la transición, las discusiones sobre si Panamá estaba preparado para administrar la vía y los temores que existían tanto dentro como fuera del país sobre lo que ocurriría después de la transferencia.

Otro punto importante es la percepción que existía en Panamá sobre la capacidad del país.

Ritter recuerda que un tercio de los panameños votó en contra de los Tratados Torrijos-Carter, mientras persistían dudas sobre si Panamá podría administrar exitosamente el Canal.

Durante el conversatorio, los participantes analizaron distintos aspectos de este proceso histórico y la importancia que tuvo para el país asumir el control de una de sus principales instituciones estratégicas.

El título del libro hace referencia precisamente a ese cambio: el paso de un Canal administrado por manos extranjeras a una gestión bajo responsabilidad panameña.

La conversación permitió además acercar a nuevas generaciones a uno de los capítulos fundamentales de la historia contemporánea de Panamá.

El conversatorio formó parte de la programación de la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026, que este año reúne literatura, historia y espacios de reflexión sobre temas que forman parte de la identidad nacional.