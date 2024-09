¿Cuáles son las formas de querer de Inés?

¿Qué sabe del querer que no sabía hace 18 años?

¡Uff! Hace 18 años tenía 23 más o menos y estaba recién salida de la universidad así que no sabía nada (risas). No sabía nada del querer y pese a las circunstancias de la vida aprendí que para querer bien, había que dejarse querer y cuidarse. Puedo decir que, en estas dos últimas décadas de mi vida, aprendí sobre el verdadero amor: el que no te juzga, escucha, acompaña, cuida, entiende (..) y todo debe ser recíproco.

¿Cuándo se topó con su vocación como escritora?

¿Cómo distingue lo que desea mostrar y lo que no?

La escritura sale sola. Uno aprende lo que debe mostrar y lo que no, pero en momentos, la escritura, por sí sola se encarga de eso. Mientras pasan los años, ganas seguridad y dejas a un lado el síndrome del impostor y eso te ayuda no solo a saber qué es lo que debes mostrar, sino lo que necesitas. Es casi un proceso orgánico.

¿Cómo fue para usted identificar y librarse de dicho síndrome del impostor?

Creo que todas las mujeres lo tenemos. No me gusta generalizar, pero quizás en este caso no sería tan arriesgado afirmar que a muchas mujeres no persigue dicho síndrome al ser educadas en una sociedad machista.

¿Cómo fue el proceso de “Una homosexualidad propia”? ¿Tuvo algo de liberación personal?

Fue un proceso de autoconocimiento literario. En mi vida personal nunca me he ocultado ni he fingido ser una persona que no soy. La expresión de ‘estar dentro del clóset’ no me gusta nada. Cada uno vive su identidad sexual en función de un montón de variables y experiencias distintas. Nunca me atreveré a juzgar a nadie por la manera en la que decida vivir su identidad.

Este libro nació de una manera muy natural durante una conversación con mi editora. Yo estaba interesada en publicar un artículo sobre la visibilidad lésbica y ella me impulsó a lanzar un libro. Fue un proceso del que me siento orgullosa y que solo me ha traído alegrías.