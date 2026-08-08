Muu Ina: la medicina ancestral guna que acompaña a las mujeres durante el embarazo y el parto

Antes de cortar una planta medicinal, el Inaduled —médico tradicional del pueblo guna— se adentra en el bosque y pide permiso a Nabbguana, la Madre Tierra. Solo después recoge las hojas, flores y ramas que servirán para preparar el Muu Ina, un conjunto de medicinas ancestrales que las parteras guna utilizan para acompañar a las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto en las comunidades de la comarca Guna Yala. Lejos de ser una simple preparación botánica, el Muu Ina forma parte de un sistema integral de conocimientos, prácticas y creencias que conecta la salud de las mujeres con la naturaleza, la espiritualidad y la vida comunitaria. Así lo documentó la antropóloga e investigadora guna Yadixa Del Valle-Guardia en una investigación de maestría realizada en la Universidad de Ontario Occidental (Canadá), basada en trabajo de campo en ocho comunidades de Guna Yala y entrevistas con médicos tradicionales, parteras y mujeres de la comarca. El término Muu Ina encierra una profunda carga simbólica. ‘Muu’ significa tanto ‘abuela’ como ‘útero’, mientras que ‘Ina’ se traduce como ‘medicina’. “Representa un conjunto de plantas medicinales y una diversidad de momentos en que las mujeres se tratan”, explica Del Valle-Guardia en un reportaje publicado por Astrid Arellano de Mongabay Latam. Una organización sin fines de lucro, y compuesta por una red global de periodistas locales, que informa sobre la naturaleza y los desafíos planetarios. Estos remedios, hechas bajo los estándares y lineamientos de la medicina tradicional guna, pueden utilizarse para aliviar molestias durante la gestación, preparar el cuerpo para el nacimiento o facilitar la recuperación tras el parto. La elaboración del Muu Ina requiere conocimientos transmitidos de generación en generación. Las plantas son limpiadas y trituradas sobre una piedra llamada Aggwa Muu, conocida como la “piedra de la abuela”, un objeto central en la práctica de las parteras guna.

El trabajo conjunto de médicos tradicionales y parteras

La investigación revela que el Muu Ina forma parte de una red de cuidados en la que participan los Inadulegan (médicos botánicos) y las Siggwi Gaed (parteras). Los médicos tradicionales identifican y preparan las plantas medicinales, mientras que las parteras acompañan a las mujeres durante todo el proceso reproductivo, desde el embarazo hasta el nacimiento y los cuidados posteriores. “Además del Muu Ina, la partera utiliza también su mano y otros elementos. Cuando necesita una medicina para ayudar a la limpieza después del parto, se la solicita al médico botánico”, explica la investigadora. Según Del Valle-Guardia, el acompañamiento de las parteras tradicionales puede incluso influir en la relación de las mujeres con el sistema de salud convencional. Recuerda el caso de una mujer a quien se le había advertido que probablemente necesitaría una cesárea porque el bebé no estaba en una posición adecuada para el parto. La mujer acudió primero a una partera tradicional. Tiempo después, durante una nueva evaluación médica, recibió una noticia inesperada. “Te fuiste a ver a la abuela Claudina, ¿verdad? Mira, el bebé está bien, tiene buena posición. Ya no te vamos a practicar la cesárea”, recuerda la investigadora sobre las palabras del médico. Uno de los episodios que más impactó a Del Valle-Guardia ocurrió junto a Claudina, una reconocida partera de la comunidad de Uggubseni. La Siggwi Gaed recuperaba las placentas de mujeres que habían dado a luz en hospitales para realizar un ritual de limpieza con cacao antes de enterrarlas bajo su vivienda. “Las enterraba para que la inteligencia del bebé no se destruya”, explica la investigadora. Más allá del vínculo familiar, Claudina realizaba este acto con cualquier mujer que lo necesitara. “Ella piensa en mantener el espíritu de la madre y del bebé bien resguardados para que tengan una buena salud más adelante”, añade.

Un conocimiento en riesgo