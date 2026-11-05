Rieles de la patria: Juan Pablo y el orgullo de preservar nuestra historia

Juan Pablo Saavedra Restrepo lleva más de la mitad de su vida aprendiendo sobre ferrocarriles. Para el año 2019 comenzó a salir con sus padres a avistarlos. Con el pasar del tiempo no se quedó como un mero observador de locomotoras y vagones. Hoy, siete años después, conoce muy bien la historia del primer ferrocarril transoceánico del mundo y su funcionamiento. Este jovencito de 12 años, hijo de padres colombianos, es un defensor del valor histórico del tren panameño. Para él, “sin el ferrocarril, inaugurado en 1855, no existirían lugares como la ciudad de Colón ni se habría construido el Canal, ya que fue un factor decisivo”, reflexiona a su corta edad, luego de todo lo investigado.Juan relata que aprendió cómo, durante las excavaciones del Canal, las locomotoras transportaban la tierra y las piedras desde sitios como el Corte Culebra a través de vías temporales. También se le escucha contar con naturalidad cómo esta vía férrea convirtió al país en un punto clave para los viajeros de la Fiebre del Oro de California, enriqueciendo la historia nacional. Mientras comparte estos datos, confiesa que le sorprende que aún haya quienes ignoran el enorme aporte del tren al desarrollo de Panamá y de Colón como ciudad. Todo esto lo cuenta en Corozal o Diablo, donde por lo general va a ver los trenes salir. Al mismo tiempo que habla no deja de mirar las locomotoras. Quiere darse cuenta cuando encienden las luces. Eso significa que habrá movimiento.

De las pantallas a la ruta del tren

Antes de conocer la adrenalina que provoca el retumbar de un tren en movimiento, Juan veía el show infantil de Thomas y sus amigos. Más adelante, al descubrir que en Panamá seguía operando uno real, iniciaron sus rutinas de avistamiento. A medida que crecía y se familiarizaba con la tecnología, investigaba por cuenta propia sobre los equipos que observaba. Así conoció los distintos tipos de locomotoras de la Panama Canal Railway Company (PCRC) y supo que todas pertenecen a la división electromotiva de General Motors (EMD), sus preferidas “por ser icónicas, robustas y completas”. Aclaró que actualmente EMD fue adquirida por Progress Rail.Entre todas, su favorita es la 1866, especialmente por su cláxon, ya que no todas las unidades cuentan con el mismo tipo de bocinas ni la misma disposición. Esa unidad es la única con una bocina Nathan AirChime P3; las demás tienen K5LA. Para comprender lo que emociona a Juan de un silbato, hay que entender esta parte del tren casi como un instrumento musical, pues el número 3 quiere decir que tiene tres campanas y cada una emite un tono musical distinto. Ese acorde de tres tonos transmite el sonido de un tren real y clásico.Actualmente, con el apoyo de sus padres, John Saavedra y Natalia Restrepo, y su grupo de amigos, ya conoce incluso los posibles horarios de salida del tren. Usualmente asisten los domingos a áreas como Miraflores o Pedro Miguel, dependiendo de qué locomotora vaya a salir. El conocimiento adquirido ha sido posible gracias al trabajo en equipo, tanto de su familia como de otros fanáticos del tren con quienes ha coincidido en sus visitas a la vía o en redes sociales.

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