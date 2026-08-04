De no gustarle las matemáticas a ganar medallas: la historia de Valentina Lopera

Para Valentina Lopera Román, de 11 años de edad, las matemáticas son un pasatiempo divertido que le genera éxitos memorables, tales como el segundo lugar que cosechó recientemente en las Olimpiadas Internacionales de Ábaco y Aritmética Mental AIAMA 2026, celebradas los días 25 y 26 de julio en la ciudad de Taipéi (Taiwán), congregando a niños y jóvenes de diversos países en una de las competencias más importantes del mundo en cálculo mental y manejo del ábaco.

Un certamen –organizado por la Asociación Internacional de Ábaco y Aritmética Mental– que no solo evaluó la velocidad, la precisión y las destrezas mentales en el ámbito de las matemáticas, sino que también promovió el intercambio cultural entre los participantes.

En conversación con La Estrella de Panamá, Lopera Román aseguró que fue una experiencia “muy bonita”. “Es un honor representar a mi país, Panamá, en una competencia internacional. Me alegra que personas de otros lugares del mundo puedan ver que en Panamá también hay niños y niñas capaces de alcanzar sus sueños con esfuerzo, práctica y dedicación”, agregó.

Esta no es la primera vez que la joven concursante representa a Panamá en un evento de estas características. Por ejemplo, Lopera Román se hizo con el primer lugar de las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas en Malasia, en la categoría del grupo E, logrando destacarse entre regiones de prestigio académico como Japón, Taiwán, Corea del Sur, India, Indonesia, China, Sudáfrica y el país anfitrión.

En el año 2024, obtuvo el premio Champion en las olimpiadas internacionales de matemáticas llevadas a cabo en Mumbai (India). En esa competencia realizó operaciones de suma y resta con y sin decimales, multiplicación y división en pruebas de uno y tres minutos.

En el caso del certamen en Taiwán, se midió ante los presentes con pruebas de suma, multiplicación y división en modalidades de un minuto y tres minutos. “En las multiplicaciones de un minuto trabajábamos operaciones de dos cifras por una cifra, mientras que en las de tres minutos resolvíamos ejercicios de tres cifras por tres cifras y de cuatro cifras por dos cifras”, añadió.

La preparación fue bastante larga, ya que comenzó en marzo y se extendió hasta el momento de la competencia. Si bien recuerda que fue un proceso exigente, matiza que también fue divertido, ya que aprendió muchos trucos y técnicas que le ayudaron a mejorar en cada operación. Además, todo ese aprendizaje le ha servido para las clases de matemáticas que recibe en el colegio, así como en otras situaciones de la vida diaria.

Lopera Román admite que al principio no le gustaban las matemáticas. Sin embargo, cuando se inscribió en la academia Wheeminds, cambió por completo su relación con ellas.

Los instructores les plantean retos con tablas de multiplicar o con operaciones grandes. Colocan varios números en una hoja y, mientras tanto, los estudiantes deben resolver las operaciones para encontrar la respuesta correcta. También realizan ejercicios similares con divisiones.