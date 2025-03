‘Daredevil: Born Again’, un camino diferente para el género de superhéroes

Una década después de que Netflix estrenó la serie de Daredevil en su plataforma –con tres temporadas bajo su sello–, Disney Plus retoma el personaje con Charlie Cox regresando a su papel como Matt Murdock en Daredevil: Born Again, retomando desde donde se dejó la última vez: Murdock lucha contra una ira interna que amenaza con consumirlo.

El vigilante ciego no es ajeno al dolor, la pérdida y los conflictos, sin embargo, esto para maximizarse en esta nueva entrega, en donde se enfrenta al resurgimiento de Wilson Fisk, también conocido como Kingpin (interpretado por Vincent D’Onofrio), un mafioso volátil que acaba de ser elegido alcalde de la ciudad de Nueva York. Este resurgimiento de “Daredevil” es maravillosamente complejo. La serie da un duro golpe a su antiguo mundo de Netflix, lo que permite que el personaje principal y quienes lo rodean se transformen con el pasar del tiempo en escena.

Con una intrépida dinámica de héroe/villano, actuaciones que llegan a mostrar la esencia de cada personaje, acción intensa y ambiciosa, es una serie de superhéroes que rápidamente se integra en el watchlist de los que esperaban su llegada. Y es que Cox no se ha alejado del MCU, apareciendo brevemente en Spider-Man: No Way Home, She-Hulk y Echo, como Murdock, dejando en claro su compromiso con el personaje.

Para aquellos que no se han iniciado en el programa anterior, Born Again es casi un punto de partida para los recién llegados, con diálogos que recapitulan de manera sólida los eventos pasados cuando es necesario. Mientras tanto, aquellos que ya están al tanto pueden encontrar la narración un poco familiar en algunos momentos: el hilo conductor de la temporada, que se basa en los paralelismos entre Daredevil y Kingpin –mientras ambos intentan desesperadamente superar sus naturalezas oscuras y violentas–, es bien explicado. La profundización en cuanto a la vida personal de Fisk y Murdock también agrega una capa de humanidad en la serie, algo que quizá no esperábamos de esta entrega.

Cox es un Matt Murdock brillante y un Daredevil feroz, con la cantidad justa de vulnerabilidad para ambos lados, mientras que D’Onofrio se entrega a sí mismo como una fuerza de la naturaleza en cada interacción que tiene con Murdock, lo que hace que quisiéramos que fuera más a menudo.

En sus primeros episodios, ya disponibles en Disney Plus, vemos a Murdock salir junto a Foggy Nelson (Elden Henson) y Karen Page (Deborah Ann Woll) de la firma Murdock, Nelson & Page, dispuestos a ir a celebrar el retiro de Cherry (Clark Johnson) de la Policía de Nueva York al bar de Josie, sin embargo, lo que supone ser una fiesta, rápidamente desciende en locura y la aparición de Bullseye (Wilson Bethel) hace que esa noche arruine el mundo de Daredevil para siempre.

Hundido en la pérdida y tristeza, Murdock decide abandonar a Daredevil en un rincón oscuro de su vida. Después de un año de la tragedia, Murdock ha lanzado un nuevo bufete de abogados penalistas con la abogada Kirsten McDuffie (Nikki M. James) y Cherry, que trabaja como investigadora de la firma. Sin embargo, cuando se entera de que Fisk ha resurgido y está buscando tomar el control de Nueva York, la rabia que ha intentado enterrar durante el último año comienza a desbordarse.

Desde el principio conocemos los dos lados entre Murdock y Fisk: mientras que Murdock es reacio a combatir el crimen fuera de la corte (e intenta ignorar las señales de volver a ser la mano de la justicia en la ciudad), Fisk utiliza la violencia, el terror y la fuerza de voluntad para obtener posiciones de poder y moldear la opinión pública.

La cinematografía de Born Again hace que su calidad no sea menos que la de una película, con ángulos dramáticos que nos pescan la atención a cada segundo y hace que la historia de Murdock sea aún más intensa y vengativa. Las escenas con Fisk hacen destacar su naturaleza fría y despiadada, incluso su matrimonio en problemas con Vanessa Fisk. Pero con Murdock, el dolor sigue impreso en su rostro y detrás de sus icónicos anteojos rojos, haciendo que cada movimiento y pensamiento sea conocido antes de que hable siquiera, como si viéramos su mente plasmada en la pantalla.

La modernidad de la sociedad se ve plasmada en el vaivén de la percepción social entre Murdock y Fisk, mientras que la población de Nueva York se debate entre los pros y contras de un vigilante como Daredevil, pese a no ser amantes de las políticas de Fisk. Las personas sujetan sus teléfonos y graban todo lo que sucede, como si estuviéramos viendo una escena de la vida real en medio de accidentes o peleas en la calle. Esto deja que veamos una evolución en la sociedad donde Murdock vive, y la hace parte del reparto como un personaje en sí mismo.

De la mano del showrunner Dario Scardapane y el dúo de directores Justin Benson y Aaron Moorhead, las escenas de acción están colmadas de violencia y brutalidad al mejor estilo Daredevil. Cualquier preocupación de que el traslado de Netflix a Disney+ podría significar que la serie se volvería menos violenta pronto se demostró infundada. Las peleas son brutales y sangrientas como se esperaba, y con coreografías que incorporan la porra característica de Daredevil de maneras creativas.

Algo que tanto Benson como Moorhead también destacan es que Murdock es un abogado impresionante, haciendo hincapié en su talento para las leyes y la defensa, logrando incorporar escenas de corte en las que Murdock hace su magia. Esto mantiene la esencia de quién es Murdock más allá de la máscara de Daredevil, y hace que su lucha interna por mantener la justicia en manos del sistema se haga aún más real cuando el sistema mismo es el que falla a favor del pensamiento corrupto.

Con un reparto que se siente totalmente cómodo en la piel de sus personajes y un tono más oscuro, la serie es un ejemplo impresionante de lo que significa volver a ver a un héroe conocido y ofrecerle nuevas razones para luchar por la justicia, así como madurar su pensamiento y mantener su forma de ser pese a diversas versiones anteriores. Born Again se siente como un juramento a ser leales a Daredevil sin miedo a la innovación.