Decálogos y distinción del Vaticano

El abogado debe ser ejemplo de rectitud y de integridad. ¡Nunca lo olvides!

El abogado vale lo que su palabra. ¡Hónrala y cúmplela!

El soborno no es un recurso procesal; es un delito y una vergüenza pública. No manches tu nombre ni tu oficio.

Nunca abuses de tu cliente. Cobra por lo que realmente ofreces. ¡Ni un centavo más!

El cliente no siempre tiene la razón. El derecho no es una tienda donde se vendan opiniones y, además, abogados.

Nunca asumas la representación de un cliente cuando no creas en su causa. El cliente estará mejor defendido por un abogado que realmente sí crea en ella.

El derecho de un reo a la asistencia de un abogado no impone a este la obligación de convertirse en un encubridor ni en un embustero.

La única defensa que un reo realmente culpable debe esperar de un abogado es la que descansa en su confesión y su arrepentimiento.

El abogado es un súbdito de la verdad. Los hechos en que funda su derecho no pueden ser alterados. La mentira y el engaño ensucian la toga del jurista.

Si no cuentas con el tiempo que reclama la atención de un caso, no lo tomes. No tienes ningún derecho a exponer los intereses de la persona que confió en tu capacidad e integridad. Tu nombre y el patrimonio del cliente son primero.

Carlos Bolívar Pedreschi