Desiderio Sánchez: Un exponente del mestizaje y de la identidad panameña en la pintura

Para la historiadora de arte Itzel Rodríguez, tras la guerra revolucionaria mexicana (1910-1920) 'hubo grandes movilizaciones de campesinos, indígenas y mestizos que expusieron una realidad social ineludible a la que debió responder la élite política y cultural. Durante estos álgidos años fue cobrando fuerza el paradigma de la nación mestiza, que prometía integración racial y homogeneidad cultural, así como unidad y progreso (...) El discurso del nacionalismo revolucionario enfatizó el importante papel que jugaría el componente indígena en la renovación cultural de los mexicanos'.El indigenismo, que trasladado a la realidad panameña pudiéramos identificar más con el mestizaje, está muy presente en la obra de Sánchez. Ejemplo de ello es ‘Retrato de Berta’ (1974), uno de los personajes inspiradores y recurrentes en la obra pictórica de Sánchez.En este óleo, clara la influencia de los pintores mexicanos de la escuela 'La Esmeralda', aparece recostada una mujer de piel cobriza, mestiza, con el pelo corto, y que mira cuidadosamente a un pequeño pescado que sostiene en las manos. En primer plano aparece el diminuto pez, que para las culturas prehispánicas se asociaba a la fertilidad y la transformación espiritual y simbolizaba la conexión de la naturaleza con los dioses. De su brazo izquierdo cae un textil azul maya, que es un color que no predomina en el cuadro, pero que envuelve su cuerpo. La mujer no mira al espectador, allí está con toda su belleza observando lo efímero del pescado. La utilización de los colores precolombinos, negro carbón, varios tonos de amarillos y marrones nos devuelven a la tierra. Su rostro es severo, sus labios gruesos y enseña su vientre rotundo, sus muslos y su pecho desnudo. El fondo del cuadro es sólo un pretexto para transmitir forma y color y para resaltar la belleza de la piel de Berta, su herencia indígena y tal vez también africana.Desde los inicios de su carrera, los perros fueron un elemento repetido en la obra del artista mexicano Rufino Tamayo, que en 1941 pintó su célebre cuadro ‘Animales’, en el que empleó la imagen de dos canes en actitud agresiva para simbolizar la condición humana, en momentos en que el orbe se desangraba en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).En Panamá, ‘Animalito en Transparencia’ (1969) es la versión más amable de Desiderio Sánchez al tema de los perros. El pintor panameño aborda su obra como si se tratara de un perro de pequeña estatura, o un perrito callejero, mitad oscuro mitad transparente. Si se observa con cuidado, tal parece que tuviera cuatro colas y tres pares de patas. Los ojos del chucho aparecen diminutos, mientras que sus orejas puntiagudas y atentas escuchan y están en alerta. Una mueca por hocico y un punto negro por nariz completan el personaje.Y en cuanto al cromatismo, Desiderio Sánchez utiliza de nuevo colores prehispánicos: sutiles amarillos, chocolates, fuertes pinceladas de negro y destellos de azul maya. Pero en esta obra nada es lo que parece. En el arte contemporáneo, la imagen del perro se ha utilizado para denunciar la marginación. En estas dos obras de 1969 y 1974, Sánchez hace referencia al mestizaje. Concretamente, en 'Animalito en transparencia' hay un discurso sobre la desigualdad y la exclusión. Es por ello que el autor utiliza el recurso de hacer al perro mitad trasparente. Un perro, además, simboliza la fidelidad y la nobleza, y tratándose también de un perro callejero la metáfora se extiende a otras inquietudes contemporáneas, como el desamparo, la marginalidad y la desigualdad social.