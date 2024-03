Diseñadores apuestan por la moda sostenible en Panamá

Mientras que Jochebec Arjona dijo que se encuentra “lista para hacer una colección y, por qué no, hacer unas chaquetas espectaculares con la cuerina de los asientos de los autos Hyundai”.

Arjona también instó a las marcas de moda a ser sostenibles en todos los sentidos; desde el tiempo de trabajo, hasta la materia prima que se utiliza. “Que no tengamos que usar maquinaria que consuma tanta luz o que dañen el ambiente. Para mí, esta es una propuesta nueva de negocios en la industria de la moda”.

“Nosotros como ciudadanos estamos haciendo nuestra labor de educar, de promover la sostenibilidad. Pero es necesario que haya educación a mayor escala. Se necesitan políticas gubernamentales que promuevan la sostenibilidad, que promuevan el cuidado ambiental. La sostenibilidad no es solo ambiental, también está la parte social; que se exijan condiciones de trabajo seguras, salarios dignos”, expresó frente a la audiencia reunida en el ‘Gese conecta’.

Sobre las marcas

Cada uno de los diseñadores conversó sobre la historias de sus emprendimientos. Madre Tierra, por ejemplo, “nace del amor hacia la naturaleza y la necesidad que vemos como familia de impulsar la cultura de sostenibilidad en nuestro país. Madre Tierra, si bien no nace en Panamá, una familia panameña la trae a Panamá para crear una comunidad y concienciar a todos nuestros seguidores, de que, pasito a pasito se puede crear un cambio en nuestro estilo de vida, para ser sostenible y tener una vida más consciente”, explicó Marta Moreno.

Rafael Moreno agregó que el material con el que se confeccionan las piezas “no es solo material reciclado. Las botellas plásticas, luego de pasar por su proceso de limpieza y secado, son trituradas, llevan un proceso térmico y de destrucción que son utilizados para crear los hilos que posteriormente son convertidos en telas. También utilizamos otros materiales como fibras vegetales como el cáñamo, el lino, y también algodón recuperado. Usamos retazos de tela que sobran para crear materia prima nueva. Nuestras telas no son 100% de material reciclado para conseguir una tela de mayor calidad y durabilidad”.

Jochebec Design impulsa la moda sostenible, según Arjona, ya que “la mola es un arte textil en el que se utilizan retazos con diferentes técnicas para crear un arte. En Jochebec Design apostamos por usar el lino y por hacer ese reciclaje de textiles, de hacer magia con el arte. Esta es la propuesta: [hacer] piezas únicas y exclusivas. Todas tienen una historia y un contenido”.

“Mi primer diseño fue en una exposición con unas cajas de cerveza en Veracruz. Fueron piezas de textiles recicladas para poder conformar una paleta de colores hermosos para un bañador, que ahora lo tiene una de nuestras clientes más queridas. De allí nació la idea de cómo podemos hacer que esto sea más sostenible, más arraigado y más empresarial. Que sea autóctono, pero con un toque diferente. Por eso me dediqué a estudiar otras telas. Me fascina la propuesta de Hyundai, porque hay magia en el textil. Estamos en una nueva era, hay que estar innovando, hay que ser vanguardistas con el diseño. Los artistas emergentes y no emergentes estamos listos para esa prueba de fuego”, subrayó.

Por último, los diseñadores remarcaron que la sostenibilidad en la ropa es viable en la sociedad actual, pero primero es necesario encontrar el estilo propio antes de adquirir una prenda de vestir. “La ropa es una necesidad básica, porque nos viste, nos abriga, también es una forma de expresarnos. Todos podemos tener nuestro estilo. Podemos conocernos e identificar nuestro estilo, y así poder vestirnos de una manera más sostenible. Lo que buscamos con Madre Tierra es crear piezas básicas atemporales, que nunca pasan de moda, que puedas combinar con piezas que ya existen en tu armario. [La moda] no es que sea elitista. Hay que ser conscientes de identificarnos, qué nos gusta, qué nos queda bien”, planteó Marta Moreno.

Jochebec concuerda con Marta al mencionar que todas las personas tienen “una marca personal. La moda puede ir y venir. Todos tenemos algo especial, algo exclusivo. Debes preguntarte: ¿la prenda está por encima de tu marca personal, o tu marca personal por encima de la prenda? En Jochebed Design es tu marca personal por encima de la prenda. La moda es un accesorio, lo que debe prevalecer es tu estilo, tu ADN. Es la percepción de cómo te ven, de lo que quieres atraer a tu vida. Un buen código es el vestuario”.