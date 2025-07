Dos desertores norcoreanos cruzan la frontera del K-pop con 1VERSE

Un origen, dos visiones

“Personalmente, espero que no escuchen (nuestra música). Es peligroso. No me gustaría poner a alguien en peligro”, dijo Hyuk, con su potente voz grave y actitud segura.

Entre el silencio y las redes

Letras y realidades

Su primer álbum es ‘The 1st Verse’, de dos canciones. Una de ellas es ‘Shattered’, que cuenta con un coro donde se repite constantemente la frase “We can never go back” (No podemos regresar jamás), haciendo inevitable pensar que está ligada a sus historias.

Hyuk respondió que la frase se puede interpretar de diferentes maneras, pero que una de ellas es la imposibilidad de regresar a un lugar o una región.

La diferencia entre sus vidas pasadas y el presente también fue evidente. “En Corea del Sur puedo comer tres veces al día”, resaltó Hyuk. Por otro lado, Seok afirmó que desde que vivía en Corea del Norte, deseaba conocer extranjeros, algo que puede hacer en el Sur. Ambos coincidieron en que el acceso a la información también es una gran diferencia.