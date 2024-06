Dos visiones, un mismo lenguaje

Una vida siempre marcada por las artes

“No solo es ver una obra estética sino también que transmita un mensaje, y ese mensaje puede ser para transformarle la vida a esa persona, para darle otro giro a personas o situaciones que quizás no son agradables, o diferenciarme del resto del mundo en el sentido de que una obra que hago no solamente sirve para decorar la pared. Cada una de mis obras tienen detrás una experiencia de vida”, añadió.

“Yo siempre decía que el ballet me hacía bailar y la música me hacía sentir pero necesitaba algo más, algo que podía crear con mis propias manos. Es entonces cuando le doy un giro a ese ámbito de las artes y decidí dedicarme a las artes plásticas. Desde el año 2016, empecé a hacerlo de forma profesional y me atreví tomando cursos. Recuerdo que al principio tomé clases con artistas aquí en Panamá e internacionales. Ya después, de una forma muy intuitiva y autodidacta, decidí hacer arte con algunos de los principios que yo había aprendido. Los estudios que tomé en ese tiempo fueron muy valiosos ya que aprendí teorías y técnicas que son esenciales para poder desarrollar esa parte artística. Pero, lo que vino después fue una expresión propia en la que yo quería imprimir mi propio estilo personal”, dijo.

Desarrollando una pasión

En el caso de María Luisa Osácar, al igual que Villarreal, ha forjado desde su infancia una conexión profunda con diversas formas de expresión artística, incluyendo la música, las filigranas, la escritura y la pintura. Con una concepción de la arte que la lleva a concebirlo como un espacio liberador que la puede refugiar del bullicio del día a día, Osácar recuerda en la conversación que desde niña siempre le gustó elaborar piezas con las manos ya sea a través del dibujo o de la pintura.

“Siempre me gustaba el hecho de poder realizar algo propio. Estudié Ingeniería Civil pero después, por cosas de la vida, me pasé al mundo corporativo y me adentré mucho en el marketing por lo que la parte creativa la fui desarrollando por mi trabajo pero tuve una pausa laboral en el 2015, quedé embarazada y la empresa para la cual trabajaba cerró en Panamá, por lo que en ese momento tuve tiempo para dedicarme de manera obligada a aquellas cosas que también me gustaban, como el arte”, añadió.

Es en ese punto de inflexión, en el que decide proyectarse más allá de trabajar una empresa y es en ese momento cuando decide ser una agente de cambio en cualquier cosa que ella emprendiera. A través del arte, Osácar trata de comunicar pensamientos que generen reflexión en otras personas con el objetivo de provocar, aunque sea, un pequeño punto de partida en el espectador, invitándolo a ver el mundo de una forma distinta.

“Hace dos años fue que verdaderamente sentí que iba a pintar para mí y que no me tenía que importar lo que dijeran o pensaran los demás, sino que era un vehículo para poder encontrarme a mí misma y desahogarme como si el arte fuera esa ruta de escape que tanto necesitaba. Lo que ves en un cuadro es parte de mí, y no eso de buscar que sea tan bonito para que alguien me lo compre y lo ponga en su casa. Es una parte de mí, y si alguien lo ve y le gusta, es por que alguien conectó conmigo. Cuando lo empecé a ver de esa forma, fue entonces cuando aprendí a salir y decir que yo pinto”, comentó.

Uno de los protagonistas más frecuentes en sus obras artísticas son los toros ya que de niña le gustaban los toros y las vacas. Además, el toro es una seña de identidad de los famosos Sanfermines que se celebran cada año en las calles de Pamplona, en Navarra, España. Esta localidad – de la que es oriundo su padre – y lo que representa, son aspectos que la hicieron sentir aún más familiarizada en sus primeros años.

“Pero nunca entendí porqué me encantaba. Cuando empecé a retomar el dibujo y la pintura entre 2015 y 2016, mis primeros dibujos eran sobre España, los toros y mi padre. En ese proceso, me di cuenta que cada vez que los dibujaba, me daba una sensación de paz, y llegué a la conclusión de que eso es parte de mí, que está dentro de lo más profundo de mi alma. Veo al toro como esa fuerza interna que tenemos dentro de nosotros y que está guardada en algún sitio, y que se hace necesario sacar en los momentos difíciles. A los toros los rodeo con tonos azules para transmitir una sensación de calma que contrasta con la fortitud del toro, y que brinda un equilibrio entre la fuerza, la calma, la espera y la paciencia”, explicó.