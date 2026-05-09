“Ego Sum” (1915), la afirmación identitaria

El poema se abre con una negación explícita del ideal estético dominante:'<i>Ni tez de nácar, ni cabellos de oro </i><i>veréis ornar de galas mi figura'</i>.Estos versos operan como un rechazo frontal del canon blanco europeo, que décadas más tarde Fanon identificará como núcleo del proceso de alienación del sujeto colonizado. En Piel negra, máscaras blancas, Fanon (1952) señala que el colonialismo no solo domina territorios, sino que impone una jerarquía estética y ontológica, donde la blancura se asocia con lo humano pleno.Hernández nombra su piel 'tostada' y sus ojos 'negros', términos históricamente cargados de negatividad. Sin embargo, el poema no reproduce la lógica del desprecio, sino que la subvierte: el yo poético se nombra a sí mismo, recuperando el control del discurso sobre su cuerpo. Anticipa, en el plano poético, una problemática que Aimé Césaire (1950) entiende como el primer acto de la negritud: decir sí a lo que el colonialismo ha negado.La afirmación corporal no implica aquí una glorificación esencialista de la raza, sino una desactivación del dispositivo colonial de la vergüenza, uno de los mecanismos centrales que Fanon identifica en la psicología del colonizado.