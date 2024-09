El 70 % de la población adulta en Panamá tiene obesidad o sobrepeso

¿Cómo se encuentra Panamá en la región? Delgado manifestó que no conocía el dato puntual sobre este tema, al menos, durante los últimos tres años. Pero remarcó que esto es una epidemia global. “La última estadística que pude ver es del año 2021; no son recientes. En el ranking Panamá no estaba per se. Vi los porcentajes y Panamá no estaba en tercer lugar”.

Un problema multifactorial

De acuerdo con Cecimar Berguido, presidenta de la Asociación Panameña de Nutricionistas y Dietistas, en la mayoría de las consultas que atiende, el problema de la obesidad en sus pacientes se debe a la falta de ejercicio.

“Nuestro ADN no está diseñado para no tener movimiento, para ser sedentario. Tenemos el mismo ADN del hombre de las cavernas y este, para poder comer, antes tenía que cazar o cultivar. Podía pasar dos días antes de comer”.

La tendencia ahora en la población es, explicó Berguido, levantarse, ir a trabajar, volver a sus casas, comer y acostarse a dormir. “Antes los niños jugaban, corrían, ahora ves a los niños sentados con los aparatos [electrónicos...] Tiene que existir un balance entre la alimentación y el ejercicio. Hay muchos pacientes que no comen nada y no bajan de peso porque no se mueven”, comentó

Al ciudadano, consideró la especialista, actualmente no le gusta hacer actividad física. En ese sentido, no en todos los casos se puede aseverar que la causa de la obesidad y/o sobrepeso es por una mala alimentación. “Es por ello que cada caso se evalúa de manera individual. Incluso, la mayoría de los pacientes tienen deficiencias y se les manda a consumir ciertos nutrientes que no tienen”.

Obesidad es un exceso de grasa, detalló Berguido. “Se debe lograr un equilibrio a través de la ingesta y el gasto energético, o sea, las actividades que hacemos [...] pero hay muchas personas que tienen una ingesta normal, pero el gasto calórico es casi nulo”.

Otro factor que incide en que la población tenga obesidad y/o sobrepeso, agregó la nutricionista, se debe por el consumo de los alimentos ultraprocesados. “Por ejemplo, si me como una manzana voy a recibir los nutrientes de esa manzana, pero si consumo un jugo de cartón consumo los nutrientes de esta manzana y los azúcares añadidos”.

Otro aspecto, aseguró la presidenta de la Asociación Panameña de Nutricionistas y Dietistas, es el estrés. “Existe mucho estrés en la población. Cuando la persona está estresada le dan ganas de picar [alimentos]”. Cecimar Berguido recomendó acudir a un nutricionista certificado porque ahora “existen muchos ‘pseudonutricionistas’ y generan planes sin saber cómo anda la creatinina del paciente, entre otros datos importantes que deben conocer. Ellos le recomiendan al paciente suplementos y proteínas sin saber cómo está el cuerpo y las cantidades que las personas puedan consumir”.