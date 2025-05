‘El Brujo’, el legado de Julio Zachrisson desde la animación

Recibió múltiples reconocimientos internacionales y nacionales, incluyendo la Condecoración Vasco Núñez de Balboa por parte del Gobierno de Panamá en 2006. Su obra forma parte de importantes colecciones, como en la Biblioteca Nacional de España, el Museo de Arte Contemporáneo en Madrid, el Museo de Arte Contemporáneo de América Latina, Washington, D.C.; Museum of Modern Art y el Metropolitan Museum of Art, ambos en Nueva York; Museo de Poznan en Polonia, entre otros.

¿Cómo nace la inspiración para realizar ‘El Brujo’ y cómo se conecta con la figura de Zachrisson?

Este documental no solo retrata a un artista extraordinario, sino que representa una oda a una figura irrepetible. “El Brujo” es un retrato íntimo de un hombre que decidió ser artista contra todo pronóstico, sin perder jamás su autenticidad. Ojalá que sirva como una inspiración, especialmente para los jóvenes: que entiendan que uno puede ser quien quiere ser, siempre que tenga la convicción de hacerlo.

G: Nace de una profunda curiosidad y admiración. Mi abuela tenía un grabado de Julio Zachrisson colgado en su sala. Yo lo miraba de niño y, francamente, me parecía feo, disonante con la decoración. Pero esa repulsión inicial fue lo que despertó una inquietud más profunda: ¿qué hay detrás de esta obra? Descubrí que era de un pintor panameño que vivía en Madrid y eso me llevó a investigar más, a enamorarme de su estilo y de su historia. Así fue como, allá por el año 2015, decidí embarcarme en un viaje en busca de aquel loco. Cuando Tomás [Cortés] se unió al proyecto, le dimos forma a esa curiosidad: queríamos hacer una película, pero lo que terminó surgiendo fue mucho más que eso.

¿Cuál fue el mayor valor que encontraron en Zachrisson como persona y como artista?

C: Hay un detalle que me encanta: su manera de hablar era como la de nuestros abuelos panameños, con ese acento y sabor antiguos. Eso también es parte del legado que queremos rescatar. Su arte puede parecer grotesco o chocante al principio, pero una vez lo analizas con detenimiento, te empieza a fascinar. Es “tan feo que es lindo”, como solemos decir. Esa dualidad de atracción y repulsión es lo que lo hace inolvidable.

¿Cómo fue producir esta obra hace una década y cómo evolucionó hacia un proyecto de legado?

C: Este es un proyecto de diez años de trabajo. Lo que comenzó como un documental terminó convirtiéndose en un compromiso mayor: preservar el legado digital de Julio. Zachrisson no tuvo hijos, pero dejó una obra vastísima. Digitalizamos más de 600 de sus obras en altísima calidad, junto con entrevistas, documentos, fotografías y nos dimos cuenta de que una sola película no bastaba.

Algo que poca gente sabe: las planchas originales de Julio —las matrices de sus grabados— comparten bóveda en Madrid con las de Goya, Dalí y Picasso. Eso habla de su peso artístico. Y nosotros, como país, no podemos darnos el lujo de olvidar a una figura así. “El Brujo” se siente como una oda a Zachrisson y al arte mismo...

G: Así es, estos días me he percatado de que en verdad es una película para Panamá. Es nuestro aporte a las nuevas generaciones que ya están creciendo y buscan convertirse en artistas. Muchos quizás se pregunten qué comprende ser un artista, y creo que “El Brujo” responde algunas preguntas, y es para que esos panameños curiosos tengan una oportunidad de conectarse con este personaje que era un artista, y un bohemio hecho y derecho y que nunca –más allá de la reacción a que pudiera causar su obra–, nunca dudó de sí mismo, decidió que iba a ser pintor y eso fue a lo que entregó su carrera en todo momento siendo un ejemplo de lo que un artista debe ser.